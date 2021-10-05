Морську сіль добувають з морської води природним шляхом або через випаровування. Саме завдяки цьому специфічному процесу обробки, продукту вдається зберегти в собі велику частину біологічно активних речовин і корисних мінералів.

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Натомість звичайна харчова сіль майже на 100 відсотків складається з хлориду натрію і не містить у собі корисних мікроелементів. Тому в косметичних цілях морську сіль корисно використовувати. Адже вона багата на природні мінерали: цинк, магній, кальцій, йод і калій, а також не містить хімічних добавок чи домішок.

Серед властивостей морської солі потрібно відзначити здатність виконувати роль природного ексфоліанта, який до того ж володіє протизапальними й антибактеріальними функціями, зокрема засіб підсушує і легенько відлущує омертвілі лусочки шкіри. Завдяки морській солі також можна контролювати вироблення шкірного сала і розчинювати забруднення в порах.

Але існують і застереження: якщо надмірно використовувати морську сіль, то вона здатна пересушити дерму і спричинити подразнення. Власницям сухої і зневодненої шкіри варто звернути увагу на інші засоби зі зволожувальним ефектом – алое вера, мед та інші.

Чи бореться морська сіль з акне

Оскільки морська сіль володіє антибактеріальними властивостями, то в окремих випадках вона допоможе зменшити висипання. Проте насамперед потрібно брати до уваги причину виникнення акне. Адже інколи це можуть бути порушення роботи організму і гормональні збої, які солі ніколи не вдасться налагодити. Лікування акне лише домашніми засобами може бути небезпечним і погіршити ситуацію. Тому перед самолікуванням проконсультуйтеся з дерматологом.



Домашній догляд за шкірою / Фото з інстаграму @majestyspleasure

Як використовувати морську сіль у домашньому догляді

Морська сіль є універсальним компонентом, тому з неї можна зробити чимало косметичних засобів у домашніх умовах. Її можна використовувати як спрей, м'який відлущувальний скраб або маску для обличчя. Для приготування маски треба сіль попередньо розчинити у воді. Щоб отримати ефективніший результат, додавайте у розчин солі інші корисні для шкіри інгредієнти – сік алое вера, зелений чай, лимонний сік, мед та інші. Якщо залишити маску довго на обличчі, то можна пересушити дерму, тому після 5 – 10 хвилин ретельно змивайте залишки солі з обличчя і наносіть на нього зволожувальний крем.