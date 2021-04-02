Найбільш трендовий манікюр весни 2021 з принтом тай-дай: як зробити в домашніх умовах

Принт тай-дай був популярним у 70-х і 90-х. Тоді модниці з усього світу відтворювали його на одязі чи у макіяжі. Навесні 2021 тренд повертається і стає одним із найбільш трендових та оригінальних візерунків для манікюру.

Засновниця та генеральна директорка компанії лаків для нігтів Olive & June, Сара Гібсон Таттл пояснює, що манікюр у стилі тай-дай є актуальним, бо кожна людина може зробити його унікальним. Зокрема, такий дизайн на нігтях легко повторити в домашніх умовах.

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Манікюр для сміливих і яскравих: як зробити тай-дай на нігтях вдома

Експертка в індустрії манікюру Сара розповідає: "Тай-дай не тільки викликає ностальгію, але і додає унікальності кожному манікюру, тому що ви отримуєте свій особливий індивідуальний принт. Людям подобається експериментувати зі своїми нігтями, і немає необхідності обирати тільки один колір – ідеальний варіант, коли ви не можете визначитися з відтінком лаку".

Сара Гібсон Таттл також радить "приглушити" психоделічний принт використанням пастельних тонів, якщо яскраві відтінки – це для вас занадто. Аби манікюр вийшов трендовим, слід акуратно припрацьовувати ніжний візерунок на кожному нігтів, застосовуючи декілька однотонних лаків. Можна комбінувати кольори лише на кінчиках нігтів, щоб отримати більш витончений ефект.

Як зробити манікюр тай-дай в домашніх умовах

На перший погляд дизайн нігтів у стилі тай-дай може здатися дуже складним, який неможливо зробити своїми руками. Проте насамперед вам потрібно підготувати 3 кольори лаку для нігтів, липку стрічку, невелику ємність з водою і зубочистки. Тоді переходіть безпосередньо до процесу, який не такий складний.

Намалюйте однотонним кольором лаку всі нігті. Він слугуватиме основою, до повного висихання якої потрібно зачекати.

Потім наліпіть на шкіру навколо нігтя спеціальну стрічку, аби уникнути забруднення на руках.

Тепер найважливіше: візьміть обрані лаки і додайте по декілька крапель кожного в центр вашої посудини з водою. Щоб створити красивий візерунок, проводіть легенько лінії зубочисткою.

Опускайте по одному нігтю в центр кольорового утворення. Виймайте руку з води лише тоді, коли переконаєтеся, що ніготь повністю покритий, а на поверхні води більше немає лаку.

Для кожного наступного нігтя доведеться створювати ванночку заново.

Дивіться відео, як зробити манікюру з принтом тай-дай: