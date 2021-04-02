Найбільш трендовий манікюр весни 2021 з принтом тай-дай: як зробити в домашніх умовах

Джерело:Новое время
Принт тай-дай був популярним у 70-х і 90-х. Тоді модниці з усього світу відтворювали його на одязі чи у макіяжі. Навесні 2021 тренд повертається і стає одним із найбільш трендових та оригінальних візерунків для манікюру.
Засновниця та генеральна директорка компанії лаків для нігтів Olive & June, Сара Гібсон Таттл пояснює, що манікюр у стилі тай-дай є актуальним, бо кожна людина може зробити його унікальним. Зокрема, такий дизайн на нігтях легко повторити в домашніх умовах.
До теми: Прозорий манікюр: 10 модних ідей для весняного нейл-дизайну 2021
Експертка в індустрії манікюру Сара розповідає: "Тай-дай не тільки викликає ностальгію, але і додає унікальності кожному манікюру, тому що ви отримуєте свій особливий індивідуальний принт. Людям подобається експериментувати зі своїми нігтями, і немає необхідності обирати тільки один колір – ідеальний варіант, коли ви не можете визначитися з відтінком лаку".
Сара Гібсон Таттл також радить "приглушити" психоделічний принт використанням пастельних тонів, якщо яскраві відтінки – це для вас занадто. Аби манікюр вийшов трендовим, слід акуратно припрацьовувати ніжний візерунок на кожному нігтів, застосовуючи декілька однотонних лаків. Можна комбінувати кольори лише на кінчиках нігтів, щоб отримати більш витончений ефект.
На перший погляд дизайн нігтів у стилі тай-дай може здатися дуже складним, який неможливо зробити своїми руками. Проте насамперед вам потрібно підготувати 3 кольори лаку для нігтів, липку стрічку, невелику ємність з водою і зубочистки. Тоді переходіть безпосередньо до процесу, який не такий складний.