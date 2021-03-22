Кольоровий та з малюнками: 8 трендових ідей для весняного французького манікюру
Класичний французький манікюр, який був головним nail-трендом нульових, повернувся в моду ще на початку минулого року. Проте навесні 2021 тенденцією буде вдосконалений френч – кольоровий та з принтами. Весняний сезон дивуватиме яскравими формами.
Джерело:Harper's Bazaar
Аби зробити трендовий весняний френч, використовуйте рожеві, сині та навіть неонові зелені відтінки, поєднуйте різні тони одного кольору чи навіть декількох. Французький манікюр можна створити матовим чи додати блиску. Для цього вам знадобляться лаки з ледь помітним шимером чи великим гліттером. Щодо принту – не обмежуйте свою фантазію. Для весняного френчу доречним доповненням буде клітинка, квіти, емоджі, сердечка, написи та навіть леопардовий принт на нігтях.
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Модні ідеї французького весняного манікюру
Життєрадісний різнокольоровий френч з малюнками
Фрукти, квіти та щасливий смайлик: ідея весняного нейл-дизайну
Пастельна райдуга на нігтях
Френч із тваринним принтом
Ефектний та модний нейл-дизайн
Леопардовий принт для сміливих
Актуальний мінімалістичний манікюр
Поєднання класичного френчу з яскравими малюнками
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