Більше не завжди краще: найкраща процедура догляду за шкірою за версією дерматолога

Процедура догляду за обличчям часто набуває нечуваних масштабів, коли поверх одного засобу наносять ще кілька інших. Експерти кажуть, що насправді догляд за шкірою повинен зводитися до 3 етапів: очищення, зволоження і захист від сонця.

За словами доктора Пола Джаррода Франка з Нью-Йорка, косметолога-дерматолога, краще нічого не ускладнювати. Поширеною помилкою є те, що для досягнення кращого стану шкіри вам потрібно безліч продуктів – більше не завжди краще.

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Правда в тому, що це може створити різні проблеми зі шкірою.

Загальною тенденцією надмірного використання продуктів є те, що ми називаємо "синдромом чутливої ​​шкіри"... Будь то догляд за шкірою, косметичні процедури, харчування, фізичні вправи чи професійні зусилля – життя не повинно бути таким складним, щоб досягти гарного результату,

– говорить доктор Франк.

Він радить звести процедуру догляду за шкірою до цих 4 кроків.

Почніть з миючого засобу

Спочатку промийте шкіру теплою водою.

Потім нанесіть засіб, що підходить для вашого типу шкіри. Шукайте косметику на основі альфа-бета гідрокислот для жирної або млявої шкіри, та масляні засоби – для сухих типів шкіри.

Обов’язково помасажуйте обличчя та шию круговими рухами.

Змийте теплою водою і витріть насухо чистим рушником.



Вмивання обличчя / Фото cditienda

Нанесіть зволожувальний засіб

Мені подобається гіалуронова кислота для підвищення вологості, і трояндова вода для протизапального процесу та заспокоєння чутливої ​​шкіри. Акуратно нанесіть засіб на обличчя круговими рухами знизу догори,

– рекомендує доктор Франк.



Нанесення зволожувального засобу / Фото pexels

Нанесіть сонцезахисний крем вранці

Це може здатися надмірним, але дуже важливо наносити сонцезахисний крем щоранку протягом усього року, навіть взимку. Шукайте формулу, яка має широкий спектр дії. Доктор Франк рекомендує застосовувати сонцезахисний крем після того, як зволожувальний крем добре вбереться.



Нанесення сонцезахисного засобу / Фото pexels

Нанесіть ретиноїд або сироватку ввечері

Вечорами замініть сонцезахисний крем на ретиноїд або антиоксидантну сироватку з вітаміном С, рекомендує доктор Франк. Це попередить появу перших ознак старіння таких, як сухість і тьмяність шкіри, зморшки, пігментація, або ж скорегує вже наявні.

Варто зазначити, що перед тим як обрати засоби для догляду за шкірою обличчя, слід проконсультуватися зі спеціалістом.



Вечірній догляд за обличчям / Фото pexels