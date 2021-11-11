Голлівудські та українські зірки вже підхопили цей тренд. Так, модель Гейлі Бібер та акторка Ель Феннінг обрали матову помаду відтінку бордо для благодійного вечора LACMA Art + Film Gala, що проходив у Лос-Анджелесі.

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Дружина Джастіна Бібера показала ефектний і звабливий макіяж з бордовим акцентом на губах і золотистим блиском на повіках. Тоді як зірка "Чаклунки" поєднала насичену помаду з мінімалістичними стрілками.

З образів світових красунь очевидно, що глибокий колір стиглої сливи або вина підкреслює форму губ та білосніжну усмішку. Тож помада відтінку бордо – ідеальний варіант як для брюнеток, так і для блондинок з фарфоровою шкірою.

Гейлі Бібер з наймоднішою помадою зими-2022 / Фото Getty Images

Гейлі Бібер з наймоднішою помадою зими-2022 / Фото Getty Images