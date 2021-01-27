Наймодніше фарбування волосся 2021 року: 10 красивих ідей для різної довжини

27 січня 2021 , 14:48
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Новий рік дивує модними тенденціями в індустрії краси. Якщо ви прагнете б’юті-змін, то можете насамперед спробувати фарбування волосся. Навіть психологи зазначають, що оновлення іміджу допомагає почати життя з чистого аркуша. Тому варто дізнатися, яким відтінком у 2021 модно фарбувати довге, коротке та волосся середньої довжини.

Джерело: Elle

Спробувати модний новий відтінок на своєму волоссі варто навіть тих, хто жодного разу не відвідував колориста. Адже таким чином ви зможете додати привабливості своїй зовнішності, а вдала техніка фарбування може навіть вдало підкреслити переваги обличчя і приховати недоліки. У 2021 модними ідеями для фарбування волосся будуть відтінки міді, кольорове мелірування та інші трендові варіанти.

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Модне фарбування волосся 2021

Відтінки міді


Фарбування волосся модним відтінком / Фото з інстаграму Amaran Asylum

Кольорове мелірування


Мелірування волосся / Фото з інстаграму Наталії Мусіїченко

Теплий каштановий відтінок


Ідея для фарбування волосся у 2021 / Фото з інстаграму Adir Abergel

Золотий білявий


Золотий відтінок для білявок / Фото з інстаграму @julia_kovbasiuk_hairstylist

Пасма з ефектом вигоряння на сонці


Гейлі Бібер модно пофарбувала волосся / Фото з інстаграму Джен Аткін

М’які переходи між кольорами


Трендова техніка фарбування 2021 / Фото з інстаграму Ольги Хворостяни

Обпалена карамель


Як пофарбувати волосся / Фото з інстаграму @kika_style​

Привабливий апельсиновий колір


Яскравий варіант для фарбування волосся / Фото з інстаграму @kika_style​

Вершковий "блонд"


Ідея фарбування для білявок / Фото з інстаграму @samira_colorist

Шоколадний брюнет


Модне фарбування волосся / Фото з інстаграму Наталії Мусіїченко