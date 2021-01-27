Наймодніше фарбування волосся 2021 року: 10 красивих ідей для різної довжини

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Новий рік дивує модними тенденціями в індустрії краси. Якщо ви прагнете б’юті-змін, то можете насамперед спробувати фарбування волосся. Навіть психологи зазначають, що оновлення іміджу допомагає почати життя з чистого аркуша. Тому варто дізнатися, яким відтінком у 2021 модно фарбувати довге, коротке та волосся середньої довжини.