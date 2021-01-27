Наймодніше фарбування волосся 2021 року: 10 красивих ідей для різної довжини

Новий рік дивує модними тенденціями в індустрії краси. Якщо ви прагнете б’юті-змін, то можете насамперед спробувати фарбування волосся. Навіть психологи зазначають, що оновлення іміджу допомагає почати життя з чистого аркуша. Тому варто дізнатися, яким відтінком у 2021 модно фарбувати довге, коротке та волосся середньої довжини.
Джерело: Elle
Спробувати модний новий відтінок на своєму волоссі варто навіть тих, хто жодного разу не відвідував колориста. Адже таким чином ви зможете додати привабливості своїй зовнішності, а вдала техніка фарбування може навіть вдало підкреслити переваги обличчя і приховати недоліки. У 2021 модними ідеями для фарбування волосся будуть відтінки міді, кольорове мелірування та інші трендові варіанти.
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Фарбування волосся модним відтінком / Фото з інстаграму Amaran Asylum
Мелірування волосся / Фото з інстаграму Наталії Мусіїченко
Ідея для фарбування волосся у 2021 / Фото з інстаграму Adir Abergel
Золотий відтінок для білявок / Фото з інстаграму @julia_kovbasiuk_hairstylist
Гейлі Бібер модно пофарбувала волосся / Фото з інстаграму Джен Аткін
Трендова техніка фарбування 2021 / Фото з інстаграму Ольги Хворостяни
Як пофарбувати волосся / Фото з інстаграму @kika_style
Яскравий варіант для фарбування волосся / Фото з інстаграму @kika_style
Ідея фарбування для білявок / Фото з інстаграму @samira_colorist
Модне фарбування волосся / Фото з інстаграму Наталії Мусіїченко