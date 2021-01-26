Зазвичай перша леді США з 2009 до 2017 року з’являється на публіці в ідеальному вбранні, з ніжним макіяжем, а її бездоганні локони вже стали невід’ємною складовою б’юті-образу. На церемонію інавгурації Джо Байдена Мішель Обама з’явилася з розкішною шовковистою укладкою, яку досі продовжують обговорювати.

Джерело: твіттер Йене Дамтьою

Йене Дамтьою – hair-стилістка, послугами якого часто користується дружина Барака Обами. З нагоди дискусій про зачіску Мішель Йене вирішила розповісти, як її повторити самостійно в домашніх умовах.

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Локони, як в Мішель Обами: техніка створення

Мішель Обама 20 січня на інавгурації Джо Байдена продемонструвала стильну укладку, яка підійде як для особливої події, так і для робочих буднів в офісі. Тому Йене Дамтью розповіла, як відомій колишній першій леді вдалося зробити таку зачіску.

За словами hair-стилістки, ефекту гладких і блискучих локонів можна досягти лише в тому випадку, якщо у вас під рукою є випрямляч для волосся, термозахист та засіб, який додає шевелюрі сяйва. Йене опублікувала відео на своїй сторінці у твіттері, на якому детально і зрозуміло можна побачити процес вкладання волосся тією технікою, що й у Мішель Обами.

Again, thank you for the love & kind words today. Here’s a video to show how I achieve my signature, bouncy curls on a client at my salon. To book an appointment, please visit https://t.co/Lel9a80t7Y ️ pic.twitter.com/QOCLifNkRy — Yene Damtew (@yenedamtew) January 20, 2021

Коли Йене накрутила кожне пасмо, то вона акуратно провела пальцями по всій довжині, аби кучері мали більш натуральний та об’ємний вигляд. Завершуючи укладку, аби волосини не вибивалися з локонів, можна нанести на руки трошки засобу для блиску і промокнути ними волосся.