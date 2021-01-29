Наймодніші короткі стрижки для всіх типів волосся: трендові ідеї

У 2021 в тренді будуть короткі стрижки. Але їхніх варіантів існує багато. Коли ви наважуєтеся на кардинальні зміни іміджу та хочете замінити довгі локони на стильні короткі пасма, то варто дізнатися, які саме стрижки наймодніші у цьому сезоні.
Джерело: Glamour
Зачіска жінки відображає її внутрішній стан, настрій та інколи навіть життєву позицію. У цьому році короткі стрижки стануть способом прояву індивідуальності. В моді будуть не лише класичний боб чи рівне каре, але й багато інших варіантів для вдосконалення свого б’юті-образу. Важлива перевага цих стрижок у тому, що вони матимуть вдалий вигляд на будь-якому типі волосся.
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