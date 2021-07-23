Наймодніші стрижки 2021 року: 7 варіантів, які личитимуть кожній жінці

Маллет, піксі, шеггі, ультракоротке волосся або дуже довге – серед цих варіантів найбільш модних зачісок ви точно знайдете свій ідеальний. Перевага найбільш трендових стрижок цього року в тому, що вони матимуть красивий вигляд на будь-якій текстурі волосся та личитимуть різним формам обличчя.

Вибираючи нову стрижку, слід звертати увагу не лише на власні вподобання, але й останні hair-тренди. Адже індустрія краси продовжує вражати ефектними тенденціями, які легко повторити на своєму волоссі. За допомогою зміни довжини шевелюри можна легко додати своєму образу природності, доглянутості та особливої родзинки.

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У 2021 серед найпопулярніших стрижок стилісти виділяють піксі. Піксі – стильна, вишукана, елегантна та сексуальна. Ця стрижка користується популярністю не лише в сучасних жінок, але й свого часу була фавориткою таких ікон стилю і краси, як Міа Ферроу та Твіггі. Якщо ви прагнете кардинальних змін іміджу, то стрижка піксі стане вдалим рішенням. До того ж мода цього року наполягає на тому, щоб жінки позбулися якомога більшої кількості всього зайвого. Волосся ця тенденція також стосується.

Варто додати, що вперше стрижка піксі стала популярною у 1957 після прем'єри фільму "Римські канікули", у якому Одрі Хепберн кардинально змінила свій імідж з її допомогою. Зачіска знову стала популярною у 2020.

Також слід згадати про актуальність зухвалої стрижки маллет. Її вже встигли спробувати такі зірки, як Ріанна, Майлі Сайрус, Білі Айліш та інші. Бунтарський та непідкорений шарм зачіски дозволяє сучасникам самовиражатися. Стрижку "маллет" красиво продемонстрували на своїх показах весна – літо 2021 Valentino, Balmain, Givenchy, Vien.

Щодо переваг стрижки шеггі, то вона матиме вдалий вигляд на різних типах волосся: як на прямому і тонкому, так і на густому і кучерявому. Стиль зачіски походить зі 70-х, коли у моді була кошлатість у б'юті-образах, рвані пасма і нерівні кінця. Також у цій стрижці важливо, щоб асиметричні передні пасма красиво обрамляли обличчя. Зачіску можна доповнити чубчиком, якщо хочете додати своєму образу жіночності, прикрити широке чоло чи візуально заокруглити гостре підборіддя. Жінкам зі серцеподібною та квадратною формою обличчя варто віддавати перевагу чубчику-шторці, а для круглого лиця обирайте скуйовджений довгий чи середній чубчик.

Окрім описаних стрижок, у 2021 в моді будуть й інші красиві варіанти. Тому вибирати є з чого.

7 наймодніших стрижок 2021 року

Маллет

Класичний боб

Ультракоротка стрижка

Чубчик-шторка

Піксі

Шеггі

Відсутність стрижки або довге волосся