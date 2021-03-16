Якщо навесні ви хочете оновити імідж, але до кардинальної зміни довжини волосся не готові, то вам ідеально підійдуть модні ідеї стрижок на довгі локони. Наприклад, довгий боб личить різним формам обличчя і текстурі волосся, а техніка створення багатошарових стрижок природним чином додає волоссю візуальної легкості.

Зробити весняне оновлення іміджу – чудова ідея. Якщо ви власниця довгого волосся і не хочете ним жертвувати, то почніть із трендової не експериментальної, але красивої, стрижки.

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Стрижки на довге волосся: ідеї для весни 2021

Шеггі

Головною перевагою стрижки є те, що вона матиме вдалий вигляд на різних типах волосся: як на прямому і тонкому, так і на густому і кучерявому. Стиль зачіски походить зі 70-х, коли у моді була кошлатість у б’юті-образах, рвані пасма і нерівні кінця. Також у цій стрижці важливо, щоб асиметричні передні пасма красиво обрамляли обличчя. Зачіску можна доповнити чубчиком, якщо хочете додати своєму образу жіночності, прикрити широке чоло чи візуально заокруглити гостре підборіддя. Жінкам зі серцеподібною та квадратною формою обличчя варто віддавати перевагу чубчику-шторці, а для круглого лиця обирайте скуйовджений довгий чи середній чубчик.

Гайді Клум поєднала модну стрижку шеггі з довгим філіруваним чубчиком. Ви можете надихнутися її прикладом. Аби вкласти таку стрижку використовуйте мус, який додає волоссю об’єму, та круглий гребінець середнього розміру. Власницям кучерявих локонів знадобиться фен з насадкою-дифузором.

Довгий боб

Універсальна та дуже популярна стрижка. Вона матиме шикарний вигляд на будь-якій текстурі волосся та підійде для усіх форм обличчя. Якщо короткий боб додає обличчю круглості, то довгий – робить його більш худим за допомогою додаткової довжини пасм від плеча до ключиці. Довгий боб легко вкладати, але й у стильному недбалому стані він також має красивий вигляд.

Аби зробити трендове оновлення іміджу, створіть довгий боб з тупими кінчиками. Стрижка додасть об’єму тонкому волоссю у нижній частині зачіски. Зокрема, можна доповнити стрижку рваними локонами, рівним проділом у центрі або з боків чи чубчиком.

Градуювання або поетапна стрижка

Особливістю стрижки є охоплення багатьох шарів волосся. Ідея чудово підійде для тих, хто прагне отримати ефект багатошаровості, і при цьому зберегти довжину. Суть техніки створення градуювання полягає у витягуванні волосся спереду та плавний перехід від коротких пасм до довгих. За допомогою такої стрижки можна додати тонкому волоссю об’єму і пружності. Аби досягти максимально модного і привабливого результату, доповніть нову зачіску мелірування, використовуючи 2 – 3 різні відтінки. Підкреслюйте поетапну техніку нанесенням гелю або воску на сухі локони.

Багатошаровість

Щоб довге пряме волосся не закривало обличчя, можна зробити багатошарову стрижку. Різні типи шарів вдало повторювати як на довгому, так і на середньому волоссі. Важливо, уникати обірваних і різких ліній. Натомість довгі м’які шари нададуть шевелюрі об’єму, а короткі – прикрасять будь-який образ. Середню довжину шарів варто обирати жінкам з густим і хвилястим волоссям. Для тих, хто прагне модних і мінімальних змін іміджу, підійде багатошарова стрижка з чубчиком.

Багатошарову стрижку майстри також використовують з метою прорідити густе неслухняне волосся, створити ефект довшої і пишнішої шевелюри. Такі шари робитимуть вашу зачіску легкою і не вимагатимуть багато часу на укладку. Аби досягти ефекту додаткового об’єму, розчісуйте локони великою круглою щіткою на бік.