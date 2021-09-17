Не лише для смузі: як морський мох покращує стан шкіри – що треба знати про суперпродукт

Морський мох є корисним для організму, тому навіть зіркові красуні готують з нього ранкове смузі. Проте суперпродукт здатен позитивно сплинути на стан вашої шкіри. Дізнайтеся більше про його корисні властивості.

Морський мох ще називають "ірландським мохом". Останні декілька років компонент став особливо популярним і продемонстрував свої властивості у застосуванні в косметичних цілях. Такий мох часто включають у склад доглядових б'юті-продуктів.

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Чому морський мох корисний для шкіри

Морський мох, який отримують з червоних водоростей, містить велику кількість вітамінів і мінералів. Завдяки багатому складу на корисні елементи мох підходить для внутрішнього і зовнішнього місцевого застосування. Згідно з даними компанії Spate, яка досліджує тренди у б'юті-індустрії, за січень 2021, пошуки морського моху за останні кілька років стабільно виросли на 207, 7 відсотків.

Додамо, що гель з морського моху вже десятки років використовують для приготування традиційних напоїв і їжі на Карибських островах та в Ірландії. Історія також розповідає, що морський мох застосовували в інших культурах для боротьби з кашлем і пониженим лібідо.



Косметика з морським мохом / Фото Unsplash

Переваги морського моху для догляду за шкірою

Завдяки вмісту мінералів та вітамінів він заспокоює такі запалення на шкірі, як екзема і псоріаз.

Морський мох також містить сірку, тому володіє антибактеріальними, противірусними і протимікробними властивостями, що допомагає збалансувати мікробіом дерми. Лікарка-дерматологиня Schweiger Dermatology Group з Нью-Йорку, Карен Гаммерман додає: "Високий вміст сірки може зменшити надмірне вироблення шкірного сала. Разом з антибактеріальною дією на бактерії, які викликають акне, це сприяє зменшенню прищів".

Інгредієнт бореться з ознаками старіння і сезонними змінами на шкірі (такими, як зимова сухість). У складі морського моху є кальцій, магній, калій, вітамін A і вітамін K – важливі елементи, з яких складається людський організм. Вони здатні зменшувати зморшки, зволожувати і захищати шкіру від подразників навколишнього середовища.

Перш ніж користуватися косметикою на основі морського моху, проконсультуйтеся з косметологом. Карен Гаммерман зазначає, що власниці чутливого типу шкіри можуть отримати подразнення від згаданого суперпродукта.



Догляд за шкірою обличчя / Фото Pexels

Чи можна робити доглядові засоби з морського моху в домашніх умовах

Якщо ви раніше не користувалися засобами з морським мохом, то варто почати з якісної професійної косметики. "Морські водорості можуть накопичувати токсичні важкі метали: кадмій, ртуть, свинець і миш'як, тому важливо, щоб морський мох був отриманим із перевірених джерел", – каже Гаммерман.

Також не варто довіряти лише позначці "органічний". Адже вона не гарантує, що цей мох є кращим за інші варіанти, а такий термін в індустрії краси використовують дуже часто. Тому замість експериментів з морським мохом у чистому вигляді, знайдіть засіб, який поєднує в собі кілька сумісних інгредієнтів, аби отримати від нього максимальну користь.