З авокадо легко приготувати ефективні маски для різних типів шкіри: сухої, жирної чи комбінованої. Також плід є дієвим методом у боротьбі з чорними цятками, прищами і зморшками, допомагає вирішити проблеми чутливої і зневодненої дерми.

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У складі авокадо є багато корисних жирів, антиоксидантів, вітамінів і мінералів. Дізнайтеся про користь авокадо більш детально:

жирні кислоти відновлюють ліпідний бар'єр і захищають шкіру;

вітамін А сприяє регенерації шкіри та її загоєнню;

вітамін Е допомагає позбутися від зморшок і прибирає ознаки фотостаріння;

інолева кислота (омега-6) виконує протизапальну функцію і нормалізує жирність шкіри;

антиоксиданти, вітамін С, ніацин, рибофлавін, біотин, вітаміни групи B борються з передчасним старінням.

Маски з авокадо

Для сухої шкіри

Розімніть половину авокадо. Змішайте плід з 1 чайною ложкою йогурту і кількома краплями оливкової олії. Отримавши консистенцію пасти, нанесіть суміш на обличчя. Залишіть на 10 – 15 хвилин, а потім витріть вологою серветкою.

Для жирної шкіри

Вам знадобиться чверть стиглого авокадо. Додайте до нього 1 столову ложку меду, ретельно розімніть до однорідної маси. Розподіліть маску по обличчі і залишіть на 15 хвилин. Потім позбудьтеся від залишків за допомогою прохолодної води, промокніть обличчя серветкою і скористайтеся зволожувальним кремом.

Для комбінованої шкіри

Візьміть сире яйце, додай по 1 столовій ложці пюре із м'якоті авокадо, меду і сметани. Інгредієнти потрібно ретельно перемішати. Маску залишайте на обличчі 20 хвилин, а залишки змивайте водою.



Як приготувати маску з авокадо / Фото Pexels

Зволожувальна маска з авокадо

Відваріть 1 картоплину додайте м'якоть авокадо і розімніть до стану пюре. Потім додайте 2 чайні ложки сметани і кілька крапель олії авокадо. Добре перемішайте і нанесіть на обличчя. Через 20 хвилин змийте суміш теплою водою.

Маска-скраб від чорних цяток

Поєднайте половину авокадо з 1 чайною ложкою коричневого цукру і 1 чайною ложкою меду. Нанесіть засіб на шкіру, масажуйте круговими рухами кілька хвилин, а потім змийте скраб теплою водою.

Маска для відновлення пошкодженої шкіри

Для приготування маски необхідно зварити або запарити 1 столову ложку вівсяних пластівців. Кашу змішуйте із м'якоттю половини авокадо, допоки не отримаєте однорідної маси. Нанесіть маску на обличчя на 15 хвилин або поки вона не висохне, потім змийте теплою водою.

Освітлювальна маска

Половину авокадо слід добре розім'яти. Додай до основного інгредієнта 1 чайну ложку лимона і половину чайної ложки меду. Ретельно все змішайте, нанесіть на шкіру і залиште на 20 хвилин.

Для проблемної шкіри

Вам знадобиться білок 2 перепелиних яєць, додайте 1 столову ложку пюре авокадо, 1 чайну ложку лимонного соку і 1 чайну ложку крохмалю. Перемішуйте до однорідності. Маску розподіліть по обличчі та залиште на 15 хвилин. Опісля змийте залишки простою водою або настоєм ромашки.



Авокадо – корисний продукт для краси / Фото Pexels

Для шкіри навколо очей

Чверть плода авокадо розімніть до стану пюре, додайте 1 чайну ложку соку алое. Нанесіть суміш навколо очей по контуру кісточок і залиште на 20 хвилин. Потім змийте водою.

Проти прищів

Необхідну кількість м'якоті авокадо потрібно розім'яти. Далі додайте до суміші 2 столові ложки кефіру і перемішайте. Нанесіть маску на обличчя та потримайте 20 хвилин. Залишки видаліть за допомогою води або настою ромашки.