Нереалістичні стандарти краси і "тілесний скандал": як світ рухається до body neutrality

Тривалий час у суспільстві пропагували нереалістичні стандарти краси. Гладка шкіра, відсутність целюліту, шрамів, родимок та інші особливості, непритаманні багатьом людям, вважали ознаками ідеального тіла. Тепер про явище почали активніше говорити і засуджувати його, що спровокувало рух світу до "бодінейтралітету". Натомість дехто не погоджується з цим та називає ситуацію "тілесним скандалом".

Заведено вважати, що саме соцмережі популяризують "ідеальні неіснуючі тіла". Натомість деякі селебріті вже давно відмовляються від ретуші у сценах фільмів та на фото.

Вам буде цікаво: Зморшки на чолі: як позбутися, причини появи і способи профілактики

Як світ рухається до body neutrality

У своєму інтерв'ю The Guardian Кейт Вінслет зізналася, що відмовилася ретушувати сцену в серіалі "Мейр з Істтауна", попри те, що там "випирає живіт". Режисер Крейг Цобель збирався "представити її тіло в більш виграшному світлі", але актриса категорично це заборонила. Крім цього, Вінслет вимагала повернути зморшки біля очей, коли ретушери редагували їх на фото для промо-кампанії, а також відмовилася використовувати світлини, на яких її шкіра здавалася надто сяйливою.

Новина стала сенсаційною, бо усі звикли, що знаменитості – "ідеальні", не готові показувати свої так звані недоліки, тому й їхні зображення редагують, а вони не проти контролювати ретуш, щоб їхня зовнішність здавалася ще більш бездоганною. Редагувати власні фото особливо заохочують соцмережі, які пропонують великий перелік фільтрів своїм користувачам. Представники індустрії краси, які спеціалізуються на ін'єкціях і пластичній хірургії, розповідають, що до них часто приходять клієнти і не показують фото когось із зірок, як це було прийнято раніше, а демонструють власне фото, оброблене за допомогою інструментів фотошопу і масок.

Також від ретуші своїх фото відмовляється письменниця, ведуча, актриса, активістка, яка бореться за душевне здоров'я і любов до себе, Джаміла Джаміл.

Зазвичай інфлюенсери обробляють свої світлини щонайменше за допомогою пресетів, але їхні підписники продовжують вірити в ідеальність своїх кумирів. Натомість блогерка, журналістка Даная Мерсес отримала більше 2 мільйонів підписників на своїй інстаграм-сторінці саме завдяки тому, що почала пропагувати нову ідею: тіло може бути різним на вигляд залежно від ракурсу, світла, накладених фільтрів і поз. Даная не так просто бореться за бодіпозитив. Адже вона не так давно зустрілася із проблемою розладу харчової поведінки, поборола її і тепер хоче, що зображення жіночого тіла у соцмережах і будь-де відповідали реальності.

Силу ракурсу показує й Ріанне Мейджер. Дівчата сміливо розвіюють міфи про те, яким може і має бути на вигляд звичайне тіло.

Віднедавна в інстаграмі й тіктоці особливої популярності набирає bloating challenge. Його суть у тому, що користувачі публікують свої фото до їжі й після, коли живіт розслаблений і надутий. Bodies that look like this, also look like this – зазвичай такі підписи до фото додають жінки, які потім створюють зі світлин слайд-шоу. До челенджу доєдналася й українська топ-модель Алла Костромічова. Жінка показала на відео суху шкіру на своїх долонях і складки на талії.

Проте є й протилежний бік цього руху. Адже інші користувачі соцмереж створили справжній "тілесний скандал". Вони називають тренд curated imperfections – відредагованими вадами. Вони переконані, що гарне тіло збереже свій вигляд у будь-якій позі: неважливо утягнений живіт чи з розслаблений.

Незважаючи на віртуальний конфлікт, це може стати початком великих змін. Адже тема про те, що тіла можуть бути будь-якими, ще ніколи не набувала такого розголосу. Нарешті люди вчаться приймати своє тіло як даність.