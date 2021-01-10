Соціальні мережі диктують тренди на одяг, їжу та навіть зовнішній вигляд. Раніше це робили фотографії у модних журналах, але тепер такий контент є майже в кожного у телефоні. Як впливають фото з інстаграму на наш образ тіла – розповідає професор психології Рене Енгельн.

Частина проблеми в тому, що світлини в соціальних мережах не відповідають реальності, адже вони були відфільтровані та відредаговані, пише Flo.

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Коли людина бачить ці фото, у неї може виникнути відчуття, що все навколо має саме такий, ідеальний вигляд.

Це нормальна людська схильність порівнювати себе з іншими людьми. І коли ви "програєте" конкуренцію, це погано впливає на ваш образ тіла.

Коли ми витрачаємо багато енергії на роздуми про те, як ми виглядаємо, а також не є щасливими, від цього передусім страждає наше здоров'я.

Соціальні мережі можуть змусити вас постійно думати про те, як ви виглядаєте. А для більшості жінок це дійсно погано. Вони починають бути схожими на ці ідеали, які насправді неідеальні. Це може зруйнувати ваше фізичне та ментальне здоров'я.

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"Я б хотіла, щоб більше людей перестало сумніватися в собі, змогли прийняти себе та бути задоволеним собою", – зазначила дівчина в своєму інстаграмі.

Добірка фото інстаграм і реальність

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"Це не "до" і не "після" – підписала публікацію Hayley Madigan.

Не дозволяйте тиску чинних стандартів краси впливати на ваш розум, ваші стосунки з вами самим, чи на ваше свято. Пам'ятайте, що ці стандарти і так не є реальними,

– написала Hayley Madigan.

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