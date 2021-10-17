Несподіваний тренд: який свіжий відтінок став модним у манікюрі – стильні фото

Відома нейл-майстриня, яка працює зі знаменитостями, Дженні Лонгворт назвала несподіваний новий тренд у манікюрі. Світові модниці вже встигли найменувати цей відтінок "ковтком свіжого повітря".

Восени в моду повернулися темні відтінки лаку для нігтів. Наступною б'юті-новиною стала тенденція на ще один відтінок – Bottega green. Провідних майстрів манікюру надихнув колір знаменитої сумки The Chain Cassette італійського модного бренду Bottega Veneta.

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Несподіваний відтінок у манікюрі, який став новим осіннім трендом

Дженні Лонгворт зазначила, що ультразелений відтінок лише набирає популярності. Найближчим часом його можна буде побачити чи не у всіх трендсеттерів.

Зіркова нейл-майстриня розповіла: "У цьому сезоні справжнім мастхевом нейл-образу став Bottega green. Цей відтінок дуже практичний, адже він підходить під всі відтінки шкіри і додає грайливості будь-якому вбранню. Мінімалістичний дизайн також домінує в тенденціях нейл-арту. Це може бути негативний простір і делікатні деталі, френч або абстрактні лінії".

Лонгворт радить не обмежуватися лише яскравою варіацією зеленого кольору. Надихатися і малювати нігті також можна іншими стильними відтінками зеленого. Серед них: фісташковий, алое, хвойно-зелений або насичений оливковий.

Зверніть увагу на кілька модних ідей манікюру у відтінку Bottega green.



Красивий відтінок на нігтях / Фото з інстаграму Дженні Лонгворт



Модний манікюр / Фото з інстаграму @officialtribeprotools



Однотонне покриття нігтів / Фото з інстаграму @emmasheawardrobe



Мінімалістичний нейл-дизайн / Фото з інстаграму @anouknailedit



Трендовий і цікавий нейл-арт / Фото з інстаграму @itsgrlnails



Зелений відтінок для манікюру / Фото з інстаграму @stylegator



Матовий варіант / Фото з інстаграму @n_ruchka