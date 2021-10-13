Смішні, страшні, хитромудрі, гарбузи, привиди, павутини, здерті нігті – варіантів манікюру на Геловін безліч. Важливо обирати лак у модних відтінках та не перебільшувати з нейл-артом, адже стиль "чим більше, тим краще" більше не в тренді.

Вас зацікавить Манікюр у стилі "Гра в кальмара" – головний нейл-тренд осені: неймовірні фото

Нагадаємо, що восени найбільш популярними кольорами в манікюрі є чорних для додання образу бунтарського шику, насичений пляшково-зелений підходить будь-якому тону шкіри, теракотовий замість класичного червоного, ягідний у поєднанні зі затишними аутфітами, а також у цьому сезоні варто покривати нігті відтінками яскравої гірчиці, мокко, червоного каштану, чорнильного королівського блюзу, металіку та нейтральними тонами. Щодо банальних листочків, мотивів в'язаного одягу та інших осінніх кліше на нігтях – забудьте.

Натомість у 2021 приємно дивує тенденція на універсальність і нестандартний підхід у манікюрі. Наприклад, нейл-дизайн для Геловіну не слід робити з накладними нігтьовими пластинами, масивними стразами, 3D аплікаціями. Адже таким чином можна значно погіршити стан своїх натуральних нігтів. Тому цього року відходимо від стандартів.

Звісно, вам може знадобитися спеціальне епатажне покриття нігтів для конкретного образу. Але спочатку пропонуємо надихнутися сучасними модними ідеями манікюру для моторошного свята духів від провідних нейл-майстрів.

Модний манікюр на Геловін: універсальні та сучасні ідеї



Око, яке слідкує за всіма / Фото з інстаграму @amyle.nails



Мінімалістичний манікюр на Геловін / Фото з інстаграму @amyle.nails



Чорне пекельне полум'я / Фото з інстаграму @amyle.nails



Геловін без гарбузів – не справжній Геловін / Фото з інстаграму @amyle.nails



Трендовий манікюр із доречним 3D дизайном / Фото з інстаграму @betina_goldstein



Трішки крові не завадить / Фото з інстаграму @betina_goldstein



Дружелюбні привиди / Фото з інстаграму @heluviee



Для фанатів горрору / Фото з інстаграму @noellefuyunails



Манікюр на Геловін у стилі серіалу "Гра в кальмара" / Фото з інстаграму @manicure._wow​



Червоний так і манить / Фото з інстаграму @heluviee



Чорні нігті з блискучим акцентом і нічого зайвого / Фото з інстаграму @amyle.nails



Трендові мотиви цього сезону / Фото з інстаграму @amyle.nails



Осінні кольори, стриманий дизайн, ефектний вигляд / Фото з інстаграму @asos



Жовтнева ніч / Фото з інстаграму @amyytran

Гламурний манікюр / Відео з інстаграму @betina_goldstein