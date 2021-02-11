Нова б’юті-епоха: хто такі нейлфлюенсери та як вони впливають на тренди у манікюрі

Період карантину посприяв появі нових неочікуваних трендів в індустрії краси. Наприклад, популярними стали домашні б’юті-процедури, стрижки, рецепти для приготування косметичних засобів вдома. Навіть почалася епоха домашнього манікюру. А нейлфлюенсери були тими, хто ділився цікавими ідеями для дизайну нігтів, які миттєво ставали трендовими.

Коли почалася пандемія, то багато майстрів манікюру тимчасово залишилися без роботи. Водночас вони сформували так звану нову нішу інфлюенсерів. Вони створювати контент в інстаграмі, який був потрібен людям в той момент. А саме: ділилися ідеями для нейл-дизайну та відеоуроками, як повторити красивий і модний манікюр самостійно. Їхні роботи стали такими популярними, що тепер їх називають "нейлфлюенсерами". Тому варто дізнатися, на які креативні акаунти підписатися, аби черпати натхнення.

До теми: Весняні тренди у манікюрі для коротких нігтів: 8 неочікуваних прикладів

Популярні нейлфлюенсери

Бетіна Голдштейн показує, як робити витончені і мінімалістичні нейл-дизайни

Мелані ділиться різними ідеями для манікюру: від графічного до вдосконаленого омбре

Як зробити ефектний манікюр легко, знає Аліша Торелло

Щоб було яскраво і помітно: роботи дизайн-директорки Nike Джессіки Вашик

Ханг Нгуент та дизайни на напівпрозорій базі

Делікатні акценти, пісочна текстура, ефект стікаючого гліттеру – це про роботи Жасмін

Соня Домінгес ділиться короткими відеоуроками та нейл-лайфхаками

Для натхнення та практики: ідеї Pippy Polish

Зіркова майстриня манікюру Брітні Бойс, яка працювала навіть з Меган Фокс

Канішіа Джей Семс та манікюр у стилі mismatched

Колись архітекторка, а тепер нейлфлюенсери: Анна Петренко використовує нігті як полотно для проявів творчості