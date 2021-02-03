Цієї весни на короткі нігті чекає аж 8 особливих нейл-трендів. Майстри манікюру прогнозують, що у наступному сезоні яскраве покриття, принти та анімалістичні мотиви на нігтях будуть дуже популярними. Тому варто дізнатися більше про те, який манікюр буде модним навесні 2021.

Джерело: "Новое время"

У наступному сезоні трендовим буде манікюр на короткі нігті у вигляді яскравих леопардових принтів, життєрадісних райдуг, квітів, а також не менш актуальними водночас стануть нігті з прозорою або нюдовою базою, доповнені стильними літерами, які можна скласти в повноцінне слово. Інші нейл-тенденції весни 2021 дивують не менше.

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8 весняних трендів манікюру для коротких нігтів

Ефектний леопардовий принт

Такий дизайн личитиме коротким нігтя. Нейл-експерти зазначають, "яскравий леопард" на довгій нігтьовій пластині матиме зухвалий і немодний вигляд. Якщо ви прихильниця леопардового принту і контрастних кольорів та власниця коротких нігтів, то сміливо експериментуйте з відтінками і техніками для манікюру у схожому стилі.

Пальми повернулися

Раніше пальмове листя на нігтях було мастхевом манікюру для сонячного відпочинку. Воно знову в моді. Тропічним принтом ви зможете не лише підняти собі настрій, але вдало доповнити легкий весняний образ.

Райдуга на нігтях

З неба на землю, а точніше – на нігті. Райдужний манікюр повертає свою колишню популярність. Замість спокійних нюдових відтінків прикрашайте нігті яскравими смужками. Проте нейл-експерти наголошують, що не варто покривати кожен ніготь іншим кольором веселки, адже такий нейл-дизайн є антитрендом.

Cowprint

Тепер мотиви коров’ячого забарвлення можна побачити не лише на елементах одягу, але й на коротких нігтях. Весна 2021 здивує популярністю варіацій принта у такому стилі. Але cowprint зможе додати будь-якому образу особливого стильного ефекту.

Ставка на глибокий зелений відтінок

Аналізуючи модні покази весняних колекцій світових будинків моди, помітно, що у наступному сезоні металевий зелений буде всюди: від одягу до манікюру. Аби створити модний нейл-дизайн, використовуйте зелені відтінки лаку для нігтів з металевим або матовим ефектами.

Квіти, а саме – троянди

Те, що троянди на нігтях будуть головною нейл-тенденцією весни, передбачали усі. Якщо ви віддаєте перевагу ніжному, романтичному і вишуканому стилю, то такий манікюр матиме ідеальний вигляд на ваших руках.

Гламурне підкреслення індивідуальності

Мінімалістичні ідеї для манікюру замінюють оригінальні, яскраві та гламурні акценти на нігтях. Трендовий весняний манікюр 2021 – це історія про індивідуальність та один зі способів невимушено самовиразитися. Аби не "перевантажити" нейл-дизайн", поєднуйте природне покриття нігтів з гламурними стразами і блискучими елементами.

Витончені білі літери

Цей манікюр є модним, ефектним і стриманим водночас. Білі літери, акуратно виведені на кожному з нігтів , та нейтральна база утворюють варіант універсального трендового манікюру, який доповнить як повсякденний, так і вечірній образ.