Нові та цікаві: 7 головних трендів у весняному манікюрі 2021

15 лютого 2021 , 22:59
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Джерело:

Cosmopolitan

Весняний манікюр – особливий. Адже він повинен символізувати перше сонячне тепло, розквітлі дерева та аромат кохання у повітрі. Зокрема, кожній модниці важливо, щоб нейл-дизайн був не лише символічним, але й практичним та трендовим. Тому варто дізнатися про весняні тенденції у манікюрі 2021.

До створення весняного дизайну нігтів потрібно готуватися заздалегідь. Цьогорічні нейл-тренди дивують поєднанням простоти та вишуканості водночас.

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Модний манікюр на весну 2021: 7 головних трендів

Квітковий принт

Абстракція

Рожевий колір

Максимальна натуральність

Мікс кольорів

Шахові мотиви

Пастельні відтінки