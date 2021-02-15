Нові та цікаві: 7 головних трендів у весняному манікюрі 2021

Джерело:Cosmopolitan
Весняний манікюр – особливий. Адже він повинен символізувати перше сонячне тепло, розквітлі дерева та аромат кохання у повітрі. Зокрема, кожній модниці важливо, щоб нейл-дизайн був не лише символічним, але й практичним та трендовим. Тому варто дізнатися про весняні тенденції у манікюрі 2021.
До створення весняного дизайну нігтів потрібно готуватися заздалегідь. Цьогорічні нейл-тренди дивують поєднанням простоти та вишуканості водночас.
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