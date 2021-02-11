Нова б’юті-епоха: хто такі нейлфлюенсери та як вони впливають на тренди у манікюрі
Період карантину посприяв появі нових неочікуваних трендів в індустрії краси. Наприклад, популярними стали домашні б’юті-процедури, стрижки, рецепти для приготування косметичних засобів вдома. Навіть почалася епоха домашнього манікюру. А нейлфлюенсери були тими, хто ділився цікавими ідеями для дизайну нігтів, які миттєво ставали трендовими.
Джерело:Wonderzine
Коли почалася пандемія, то багато майстрів манікюру тимчасово залишилися без роботи. Водночас вони сформували так звану нову нішу інфлюенсерів. Вони створювати контент в інстаграмі, який був потрібен людям в той момент. А саме: ділилися ідеями для нейл-дизайну та відеоуроками, як повторити красивий і модний манікюр самостійно. Їхні роботи стали такими популярними, що тепер їх називають "нейлфлюенсерами". Тому варто дізнатися, на які креативні акаунти підписатися, аби черпати натхнення.
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