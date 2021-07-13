"Обличчя потребує регенерації": співачка Руслана збільшила губи – фото процесу

Відома 48-річна українська співачка Руслана Лижичко часто ділиться з підписниками в інстаграмі кадрами своєї розкішної фігури, ідеального тіла та привабливого зовнішнього вигляду. Проте зірка неочікувано наважилася на збільшення губ. Також вона відверто розповіла про причину, яка спонукала її наважитися на такий крок.

Виконавиця зробила несподіваний "апгрейд" своєї зовнішності, збільшивши губи. Руслана Лижичко звернулася до українського спеціаліста, пацієнтами якого є селебріті – від політиків до артистів.

Більше про красу: Найбільш сексуальні губи: вчені назвали ідеальну форму та об'єм

Руслана Лижичко збільшила губи

У свої 48 років Руслана є екодружною, вона сміливо показує своє обличчя без макіяжу, не зафарбовує сивих коренів та рідко користується сценічним гримом. Проте вона захотіла збільшити собі губи. Співачка завітала до однієї з клінік, де пластичний хірург вколов їй не більше 0, 5 мілілітрів філеру українського бренда. Саме у цьому лікар запевнив журналістів програми. Він додав: "Обєм мінімальний. Форму ми просто підкреслили, її губи. Просто зробили її свіжішою в цій області і все".

Я змучена і я розумію, що моє обличчя потребує регенерації,

– так прокоментувала свою ін'єкцію краси Руслана Лижичко.

Хірург, який вколов гіалуронову кислоту в губи артистки, пояснив, що у бажанні Руслани збільшити губи немає нічого суперечливого її переконанням. Адже він не змінив кардинально зовнішність зірки.

Після процедури в Руслани деякий час тримався набряк, але потім зійшов. Співачка залишилася задоволеною результатом. Вона підсумувала: "Бачите красу, і не бачите корекції".



Процес збільшення губ ін'єкційним методом / Фото з інстаграму Руслани



Як українській співачці кололи губи / Фото з інстаграму Руслани



Результат після процедури / Скріншот програми "Викриття" з ютубу



Збільшені губи Руслани / Скріншот програми "Викриття" з ютубу