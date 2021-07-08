Кожна форма і колір губ по-своєму особливі. Спільне у них те, що всі губи дуже вразливі до впливу зовнішніх факторів. Також вони швидко зневоднюються. Тому існують універсальні правила догляду для губ. Якщо не хочете зустрітися із трісканням та лущенням губної шкіри, то дотримуйтеся простих порад.

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Як доглядати за губами?

Нехай завжди з вами буде пляшка води , куди б ви не йшли. Щодня потрібно випивати мінімум 9 склянок води. Підтримування водного балансу в організмі допоможе не тільки зберегти губи від сухості, а й запобігти зневодненню всього тіла.

, куди б ви не йшли. Щодня потрібно випивати мінімум 9 склянок води. Підтримування водного балансу в організмі допоможе не тільки зберегти губи від сухості, а й запобігти зневодненню всього тіла. Позбудьтеся звички облизувати губи. "Облизування губ пошкоджує захисний бар’єр, який береже їх від пересушення",– говорить Роберт Броделл, доктор медичних наук, дерматолог із Воррена, Огайо. У слині є травні ферменти, які здатні зруйнувати цей бар’єр.

"Облизування губ пошкоджує захисний бар’єр, який береже їх від пересушення",– говорить Роберт Броделл, доктор медичних наук, дерматолог із Воррена, Огайо. У слині є травні ферменти, які здатні зруйнувати цей бар’єр. Вибирайте правильний бальзам. В хорошому бальзамі повинні міститись зволожувальні компоненти. Це можуть бути: бджолиний віск, олія ши, кокова, мигдальна або олія жожоба, вітамін Е. Не забувайте ще про такий продукт, яким наші бабусі користувалися. А саме: вазелін. Якщо у вас дуже чутливі губи, то можна інколи застосовувати бальзами, виготовлені на основі камфори. Але будьте обережними, бо надмірне використання цієї речовини здатне викликати подразнення.



Як мати красиві губи / Фото Pexels