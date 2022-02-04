Об'єм, буйні кучері та начіс: 5 розкішних укладок зі 70-х для натхнення
Джерело:Cosmopolitan
Б'юті-тренди 70-х знову повернулися в моду. Ефектні укладки – це мастхев 2022. Для цього вам знадобиться кілька стильних прикладів, щоб надихнутися.
Приголомшливий об'єм, буйні кучері та сміливі начіс носили знамениті трендсеттери минулого. У цьому році селебріті, моделі на подіумах та зіркові стилісти також встигли повторити красиві зачіски у стилі гламуру і бунтарства.
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5 модних укладок зі 70-х
Начіс
За допомогою тренду з минулого навіть власниці тонкого волосся можуть створювати об'ємні укладки. Заздалегідь підготуйте браш і стайлінгові засоби.
Трендова зачіска / Фото з інстаграму @matildadjerf
Афрокучері
Природна текстура волосся є частиною "буму" натуральності в індустрії краси. Проте, якщо вам не пощастило, як Зендеї, мати ефектні кучері від природи, то укладку в стилі афро можна зробити спеціальною тонкою конусною плойкою.
Стильні кучері / Фото з інстаграму Зендеї
Плетіння у стилі хіпі
У 70-х актуальними залишилися б’юті-образи за хіпстерськими мотивами. В наш час можна зробити плетіння, надихнувшись прикладом Джіджі Хадід, щоб мати модний вигляд і віддати шану минулій епосі.
Романтичне плетіння / Фото з інстаграму Джіджі Хадід
Голлівудський об'єм
Вічна класика родом із 1970. Гламурний об'єм, що ми звикли бачити на волоссі селебріті, може повторити кожна модниця в домашніх умовах.
Неймовірна укладка / Фото з інстаграму @couturekulten
Пишний боб
У цьому випадку не все так просто. Адже доведеться значно вкоротити пасма. Проте ідеальний результат того вартий.
Гламурна стрижка / Фото з інстаграму @hungvanngo