19-річна американська виконавиця знялася у чуттєвій фотосесії для обкладинки модного глянцю у корсеті від Gucci і з платиновими голлівудськими хвилями з волосся. До речі, саме такий відтінок волосся є головним hair-трендом літа 2021.

Як створювалася зачіска Біллі Айліш для обкладинки британського Vogue

Колорист Лаура Снепс зазначила, що майстрам знадобилося 4 сеанси фарбування, щоб вивести фірмовий вугільно-чорний і яскраво-зелений колір із волосся Біллі Айліш, який вона носила майже півтора року. Біллі додає, що раптово з білявими пасмами вона відчула себе більш жіночною.

Багато шанувальників творчості зірки помітили зв'язок між її образом на обкладинці і фірмовою укладкою ікони краси Мерилін Монро. Інші наголошують на реверансі в бік героїні Скарлет Йоганссон у кліпі Джастіна Тімберлейка What Goes Around... Comes Around... В музичному ролику можна побачити білявку зі схожою укладкою в бежевому топі, який нагадує корсет Біллі на обкладинці.

Бенджамін Мохапі, перукар Біллі Айліш, пояснює, що на мудбордах не було образів Монро і Йоганссон. Майстри намагалися надати звичній Біллі неочікуваний штрих жіночності на межі ретро і пін-апу, що у результаті перетворилося на новий колір волосся.

Мова йшла про дослідження західної жіночої краси 1950 – 1960-х років. Ми хотіли відобразити емоції минулої епохи замість того, щоб намагатися скопіювати щось чи просто повторити старі фотографії. Сподіваюся, через цю нову призму ми зможемо побачити Біллі як жінку і розгледіти свіжу версію самої жіночності,

– розповідає перукар.

Бенджамін хотів створити зачіску старої школи з відчуттям сучасності, але уникнути прямого потрапляння в 1950-ті. Таким чином на сторінках червневого номера відомого журналу можна побачити сучасну текстуру – замість ідеальної гладкості і прилеглості волосини до волосини є стильний недбалий ефект. Також на знімальному майданчику не використовували засоби для сильної фіксації. Натомість майстри скористалися оліями, які надавали локонам рухомості і м'якості у кадрі.

Враховуючи те, що волосся Біллі було нещодавно абсолютно знебарвленим, для укладки мінімально застосовували нагрівання. Мохапі користувався феном і плойкою для накручування пасм з невисокою температурою, надаючи локонам час охолонути, щоб зберегти природний блиск.

Зачіску у стилі поєднання 1950-х і сучасності можна відтворити на своєму волоссі. Вона вдало доповнить будь-який образ, додаючи йому жіночності. Надихайтеся б'юті-прикладом Біллі Айліш.