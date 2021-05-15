Око бачить вас: найбільш оригінальний тренд у манікюрі 2021

17:55

Манікюр у стилі eye see you стає дедалі популярнішим. Тому нейл-майстри переконані, що такий дизайн нігтів буде оригінальним літнім трендом. Зображення 1 ока чи декількох очей з віями на нігтях привертає чимало уваги і додає образу особливого святкового шику.