Око бачить вас: найбільш оригінальний тренд у манікюрі 2021

Манікюр у стилі eye see you стає дедалі популярнішим. Тому нейл-майстри переконані, що такий дизайн нігтів буде оригінальним літнім трендом. Зображення 1 ока чи декількох очей з віями на нігтях привертає чимало уваги і додає образу особливого святкового шику.
Кокетливі вії та око можна поєднувати з яскравими відтінками червоного чи ніжним бежевим покриттям на нігтях. Якщо ви захочете повторити трендовий манікюр, то у нагоді стануть ефектні та стильні ідеї.
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Оригінальний манікюрний тренд 2021 – eye see you
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Очі на нігтях у різному вигляді
Блискучий погляд
Барвистий трендовий нейл-дизайн
Чорно-біла класика
Вишукана палітра кольорів у манікюрі
Очі, які стежать за усім: яскравий нейл-арт
Вибух ефектних кольорів