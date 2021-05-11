Спелые фрукты и ягоды нужно рисовать на своих ногтях, когда на улице жарко, и вы уже начинаете визуализировать летний отдых. То есть именно сейчас идеальная возможность. Ведь такой яркий маникюр прекрасно улучшит настроение и будет иметь красивый вид на всех пляжных фото.
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