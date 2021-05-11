Спелые фрукты и ягоды нужно рисовать на своих ногтях, когда на улице жарко, и вы уже начинаете визуализировать летний отдых. То есть именно сейчас идеальная возможность. Ведь такой яркий маникюр прекрасно улучшит настроение и будет иметь красивый вид на всех пляжных фото.

К теме: Здоровые и модные: секреты идеальных ногтей

Фруктовый маникюр: 10 идей

Нежные апельсины

Сочный микс фруктов для нейл-арта

Клубничная романтика на ногтях

Минималистичный маникюр в сочетании с вишенкой

Экзотический нейл-арт с бананами

Маникюр для эффектных селфи с пляжа

Ананасовое дополнение образа

Деликатные персики – искусство на ногтях

Клубники много не бывает

Оригинальное сочетание френча и фруктового нейл-дизайна

 