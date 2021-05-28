Оновлена класика: 5 варіантів контурного френчу, який став нейл-трендом 2021

Класичним французьким манікюром вже нікого не здивуєш. Тому нейл-майстри вирішили вдосконалити універсальний класичний манікюр. Якщо ви хочете влітку носити оригінальний і стильний нейл-дизайн, то надихайтеся ідеями для контурного френчу.

Кольоровий контур французького манікюру – новий літній нейл-тренд 2021, який зможе освіжити будь-який образ. Такий варіант манікюру поєднує у собі декілька стилів: простоту і мінімалізм, веселість і незвичність.

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Сучасний модний нейл-дизайн цього літа потрібно створювати із дотримуванням певних правил. Насамперед важливо зберегти основу нігтя нейтрально, адже акцент потрібно зробити на кінчику. Суттєва відмінність оновленого френчу від класичного у тому, що замість білої смужки на кінчику нігтя треба зробити ілюзію контуру, обрамляючи лак навколо нього.

Дизайн буде правильним, якщо у результаті ви отримаєте цікавий графічний візерунок. Його можна малювати різними кольорами – від нейтральних білого і чорного до будь-яких яскравих відтінків.

Трендові ідеї для контурного французького манікюру з інстаграму

Подвійний контурний френч: нейл-дизайн від Amber JH Nails у синьо-блакитному відтінку

Контурний французький манікюр на нігтях мигдалевидної форми з різними яскравими акцентами

Тонкі графічні лінії для надання особливого шику квадратним нігтям

Класика і зухвалість: контурний френч з чорним лаком

Оригінальний французький контурний манікюр для відпочинку біля басейну з коктейлем у руках