Окрім класичного нюдового покриття, для нейл-дизайну на останній дзвоник можна вирисовувати мікс стриманих і барвистих відтінків лаку, додавати мінімалістичні блискучі акценти та візерунки. Надихайтеся добіркою стильних ідей.

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