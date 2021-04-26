Оскар-2021: найкращі макіяжі і зачіски зірок, які вражають

У Лос-Анджелесі пройшла 93 церемонія вручення нагород Американської кіноакадемії. Через пандемію знаменитості змушені були з'являтися на червоній доріжці в масках, але перед об'єктивами фотографів вони все ж таки позували без них. Тому нам вдалося побачити красиві і трендові макіяжі та зачіски світових знаменитостей на церемонії Оскар-2021. Деякі зіркові б'юті-образи справді вражають.

На червоній доріжці американська акторка Лора Дерн ще раз довела, що не зловживає флерами, які стали популярними серед інших зірок, Хлої Чжао підтримала тренд на натуральність, і отримувала нагороду без косметики, а Аманда Сейфрід і Айлі Фішер нагадали про те, як звабливо може виглядати макіяж з червоною помадою.

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Саме макіяжі і зачіски селебріті, які ми бачимо щороку з нагоди вручення нагород Американської кіноакадемії, започатковують нові тренди в індустрії. Ми зібрали в нашому матеріалі найкращі б'юті-образи знаменитостей із церемонії Оскар-2021, які відповідають останнім б'юті-тенденціям і будуть популярними у цьому році.

Найкращі і наймодніші макіяжі і зачіски церемонії Оскар-2021



Трендові baby hair та омбре-стрілки на повіках від H.E.R. / Фото з інстаграму Glamour



Зендея з трендовими бровами та монохромним макіяжем / Фото з інстаграму @celebsarabicnet



Натуральний б'юті-образ володарки Оскару-2021 за кращу режисуру Хлої Чжао / Фото Getty Images



Новий імідж з модним боб-каре актриси Геллі Беррі / Фото Getty Images



Різ Візерспун з ніжним смокі-айс та блиском на губах / Фото Getty Images



Марго Роббі продемонструвала наймодніший чубчик 2021 та красивий нюдовий макіяж / Фото з інстаграму Glamour



Неперевершений макіяж Аманди Сейфрід з червоною помадою та голлівудська зачіска / Фото Getty Images



Ніжний макіяж, ідеальні локони з прикореневим об'ємом і відмова від філерів Лори Дерн / Фото Getty Images



Спокуслива Айла Фішер з червоною помадою і підведеними очима / Фото Getty Images



Марія Бакалова стильно поєднала червону помаду на губах з різними відтінками коричневих тіней на повіках, підкреслила вилиці і модно зібрала волосся назад / Фото Getty Images



Тіяра Томас заплела трендові афрокоси, зробила baby hair та мейк-ап у коричневих відтінках / Фото Getty Images



Андра Дей на церемонію Оскар-2021 створила макіяж у стилі 90-х з чітким контуром на губах і зібрала волосся на маківці / Фото Getty Images



Еміральд Феннел з фіолетовими тінями на повіках і нюдовою помадою на губах / Фото Getty Images

