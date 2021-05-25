Особлива турбота: як доглядати за шкірою влітку – 7 правил

Вже зовсім скоро настане літо – пора, коли шкірі потрібен особливий і ретельний догляд. Свою б'юті-рутину слід корегувати після зміни кожної пори року. Тому дізнайтеся про головні правила літнього догляду за шкірою.

Через високу літню температуру шари дерми виділяють більше шкірного сала, що призводить до швидкого забруднення. Також шкірі шкодять сонячні промені, який через певний час можуть спровокувати появу пігментних плям. Тому важливо належним чином очищувати, зволожувати, живити і захищати обличчя.

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Як доглядати за шкірою влітку: 7 головних правил

Користуйтеся сонцезахисним засобом щодня. Влітку слід захищати шкіру від сонця. Особливо після засобів з кислотами і косметичних процедур. Сонцезахисні продукти призначені запобігати фотостарінню і появі пігментних плям. Б'юті-експерти радять вибирати засоби, які не містять оксид цинку чи діоксину у своєму складі. Протягом дня крем чи спрей для захисту від сонця потрібно наносити декілька разів, бо його дія триває не більше 2 – 3 годин.

Влітку слід захищати шкіру від сонця. Особливо після засобів з кислотами і косметичних процедур. Сонцезахисні продукти призначені запобігати фотостарінню і появі пігментних плям. Б'юті-експерти радять вибирати засоби, які не містять оксид цинку чи діоксину у своєму складі. Протягом дня крем чи спрей для захисту від сонця потрібно наносити декілька разів, бо його дія триває не більше 2 – 3 годин. Зволожуйте. Шкіру слід інтенсивніше зволожувати влітку. Сонце і повітря зневоднюють її, викликають сухість, тьмяність, чутливість до впливу бактерій. Тому регулярно використовуйте денний і нічний зволожувальний крем, який підходить вашому типу шкіри, а також не нехтуйте спеціальними масками.

Вода. Шкіру потрібно насичувати вологою також зсередини. Тому пийте більше води – мінімум 1, 5 – 2 літри щодня. Таким чином вам вдасться зберегти водний баланс, очистити організм від шлаків, що сприятиме чистоті й сяйливості обличчя.

Шкіру потрібно насичувати вологою також зсередини. Тому пийте більше води – мінімум 1, 5 – 2 літри щодня. Таким чином вам вдасться зберегти водний баланс, очистити організм від шлаків, що сприятиме чистоті й сяйливості обличчя. Ретельно очищуйте. Влітку на шкірі накопичуються надлишки жиру, пилу і бруду, то очищенню варто віддавати належну увагу. Але зберігайте баланс. Мити "до скрипу" також не потрібно. Косметологи радять тимчасово відмовитися від скрабів з жорсткими абразивними частинками і від засобів з AHA чи BHA-кислотами, щоб уникнути гіперпігментації.

Влітку на шкірі накопичуються надлишки жиру, пилу і бруду, то очищенню варто віддавати належну увагу. Але зберігайте баланс. Мити "до скрипу" також не потрібно. Косметологи радять тимчасово відмовитися від скрабів з жорсткими абразивними частинками і від засобів з AHA чи BHA-кислотами, щоб уникнути гіперпігментації. Змивайте солену воду. Якщо ви плануєте влітку відпочивати на морі, то після купання завжди вмивайтеся прісною водою. Бо вбирання солі може призвести до сухості й алергічної реакції.

Якщо ви плануєте влітку відпочивати на морі, то після купання завжди вмивайтеся прісною водою. Бо вбирання солі може призвести до сухості й алергічної реакції. Перегляньте запис до косметолога. Через літню вразливість шкіри від деяких косметологічних процедур краще відмовитися. Наприклад, жорсткі пілінги, шліфування чи лазерне видалення постакне не можна робити влітку. Адже це може спровокувати появу пігментних плям, від яких важко позбутися.

Їжте більше овочів і фруктів. Це очевидна, але така дієва порада. Краса шкіри значною мірою залежить від збалансованого харчування. Урізноманітніть свій щоденний літній раціон овочами, фруктами, ягодами, аби вони наситили ваш організм корисними природними вітамінами і мікроелементами.

Піклуйтеся про свою красу і здоров'я, і ви завжди матимете неперевершений вигляд.