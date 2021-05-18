Гліцерин є важливою складовою всіх жирів і олій у світі рослин та тварин. Також інгредієнт потрібен і людині для нормальної життєдіяльності. На цьому перелік важливих функцій речовини не закінчується.

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Гліцерин у косметиці, щоб забути про сухість шкіри

Згаданий компонент виконує важливу функцію у системі насичення вологою як організму в цілому, так і шкіри зокрема. Саме тому гліцерин є таким популярним у складі зволожувальної косметики. Він також є гігроскопічним: може притягувати вологу з навколишнього середовища, а потім утримувати її в дермі.

Гліцерин закладений в людському організмі природним чином. Аби потрапити у шкіру, йому доводиться синтезуватися у сально-волосяному комплексі. Тоді молекули зволожувальної речовини проникають у шари епідермісу. Наступний процес нагадує губку: гліцерин притягує вологу від зовнішнього оточення і з глибоких шарів дерми та поєднує її. За допомогою сформування такого потужного водного резерву у шкірі зберігається баланс вологи, а також нормалізується робота її захисного гідроліпідного бар’єру. Коли гліцерин потрапляє у міжклітковий простір, то збільшує бар'єрні властивого рогового шару.

У склад зволожувальної косметики гліцерин зазвичай включають для доповнення дії емолентів. Тоді це поєднання утворює на поверхні шкіри тонку плівку і запобігає втраті притягнутої гліцерином вологи з поверхні обличчя чи тіла. Згідно з дослідженнями, гліцерин ефективно підтримує рівень зволоженості шкіри, сприяє регенерації бар'єрної функції шкіри.

Головна властивість гліцерину – зволоження шкіри і збереження у ній вологи. Підтримуючи нормальне функціонування водно-ліпідної мантії, гліцерин виконує багато завдань, які пов'язані з її роботою. Зокрема, компонент захищає шкіру від агресивного впливу зовнішніх факторів, пом'якшує дерму, покращує її природну бар'єрну функцію, бореться зі сухістю і лущеннями. Перевага гліцерину в універсальності: він підходить як для дуже сухої, так і жирної, схильної до висипання й акне, шкіри.