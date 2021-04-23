Пастельні тони, кролики, розписи: милі та модні ідеї для манікюру на Великдень 2021

Джерело:24 канал
Великдень 2021 може стати чудовою нагодою зробити новий модний манікюр. Тематичний нейл-дизайн допоможе додати вашим святам ще більше веселості, адже ви будете впевнені у бездоганному вигляді своїх рук і нігтів. Чудовими варіантами може бути манікюр у пастельних тонах, зі зображенням кроликів чи навіть у стилі "перепелине яйце".
Манікюр на Пасху необов'язково повинен бути з малюнками пасок чи яєць на нігтях. 2021 дивує трендами на не примітивний, а оригінальний і стильний манікюр. Скористайтеся 20 ідеями з нашої добірки, щоб доповнити свій святковий образ.
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