Пастельні тони, кролики, розписи: милі та модні ідеї для манікюру на Великдень 2021

Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Великдень 2021 може стати чудовою нагодою зробити новий модний манікюр. Тематичний нейл-дизайн допоможе додати вашим святам ще більше веселості, адже ви будете впевнені у бездоганному вигляді своїх рук і нігтів. Чудовими варіантами може бути манікюр у пастельних тонах, зі зображенням кроликів чи навіть у стилі "перепелине яйце".

Манікюр на Пасху необов'язково повинен бути з малюнками пасок чи яєць на нігтях. 2021 дивує трендами на не примітивний, а оригінальний і стильний манікюр. Скористайтеся 20 ідеями з нашої добірки, щоб доповнити свій святковий образ.

До теми: Соковитий помаранчевий: 10 ідей для модного манікюру в апельсинових відтінках

Великодній манікюр 2021: милі та модні ідеї

Пастельний бум

Великодня ніч

Пасхальний кролик на самоті

Ніжні гілочки верби

Барвисте свято

Мінімалістичні розписи

Наймиліший пасхальний манікюр

Трендова ідея

У стилі перепелиного яйця

Красиві весняні квіточки

Сонячний весняний день на нігтях

Манікюр із нагадуванням про дитинство

Блискуче свято

Пастельний тай-дай

Неоновий розпис

Для прихильниць романтики

Писанкові візерунки

Колоритна композиція

Травневий френч

Казковий і святковий манікюр

 