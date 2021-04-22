Манікюр у помаранчевих відтінках, соковитий, як апельсин, може стати найкращим нагадуванням про те, що літо вже зовсім скоро. Також важливо, що варіації цього кольору є трендовими відтінками для манікюру 2021. Ви можете спробувати як однотонне покриття, так оригінальні нейл-дизайни.