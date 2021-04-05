Патчі під очі: як вибирати і правильно використовувати

Патчі – це подушечки зі спеціального матеріалу, який покритий плівкою, насиченою корисними речовинами. Вони призначені для догляду за найніжнішою і найтоншою шкірою навколо очей. Проте, аби патчі допомогли позбутися від зморшок, темних кіл і набряків, їх потрібно правильно вибирати і використовувати.

Догляд за шкірою навколо очей повинен включати крем, сироватки, маски. А патчі допоможуть ефективніше боротися з дрібними недоліками шкіри. У їхньому складі є висока концентрація різних вітамінів і екстрактів рослин, які швидко живлять і зволожують дерму, а також розгладжують дрібні зморшки.

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Як вибрати патчі під очі

Головною відмінністю патчів є їхній склад та проблему, яку вони призначені вирішити. Ви повинні помічати результат одразу після першої процедури. Ефект буде помітнішим, якщо регулярно вирисовувати засіб.

На ринку краси існують зволожувальні, розгладжувальні, живильні, дренуючі, які допомагають позбутися від набряків, патчі. Наприклад, якщо вас турбують темні круги під очима, то користуйтеся патчами, які місять у своєму складі кофеїн, а прибрати набряки можуть "подушечки" з гіалуроновою кислотою. Тим, кому потрібно розгладити дрібні мімічні зморшки, слід вибирати патчі на основі колагену, пептидів і антиоксидантів. Аби прибрати сліди втоми з обличчя, кладіть на шкіру під очима патчі з пантенолом та ефірними оліями.

Як використовувати патчі під очі правильно

Насамперед почніть із ретельного очищення шкіри обличчя. При цьому особлива увага потрібна саме ділянці під очима. Потім акуратно наліпіть патчі та залиште їх на 15 – 20 хвилин. Результат процедури зафіксуйте кремом для повік.