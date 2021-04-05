Так звана "джек-лінія" – це м'ясиста ділянка між лінією підборіддя і шиєю. Проблема стала особливо поширеною під час пандемії, коли люди дедалі більше часу почали сидіти за екраном комп'ютера або телефону. Б'юті-експерти акцентують на рості попиту на процедури, які позбавляють від другого підборіддя. Зокрема, вони розповідають про їхню специфіку та чи дійсно вони вам потрібні.

Обвислим підборіддям або джек-лінією називають місце зустрічі нижньої щелепи з шиєю. Зокрема, проблема виникає з віком, та заважає багатьом залишатися впевненими у своїй красі. Тому варто дізнатися, як зробити друге підборіддя менш помітним, а також цікаво знати, чому про нього раптово заговорили.

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Чому говорять про джек-лінію і до чого призведе тренд

Дженні Міддлтон, глава відділу краси в WGSN, зазначає, що ми живемо в особливих умовах і все більше часу проводити в тісному контакті з різними пристроями, що призводить до посилення фізичних особливостей, на існуванні яких раніше ніхто не акцентував. "Дерматологи і естетичні хірурги повідомляють про зростання попиту на "доопрацювання" щелепи і шиї, спрямоване на обвислі підборіддя і шиї", – додає б'юті-експерт.

Також тенденцію коментує й докторка Майя Шахсаварі, яка спеціалізується на косметичній хірургії голови та шиї. За її словами, в епоху технологій, прагнення до досконалості, селфі, гарного освітлення і ізоляції не дивно, що наша увага інстинктивно привертається до деталей, за якими ми судимо себе та інших.

Лікування та послуги, які колись були доступні лише багатим людям, тепер доступні всім, і це людська природа – представляти себе в кращому світлі – буквально і образно – у світі, який деколи суворий і осудливий,

– каже Майя Шахсаварі.

Докторка Шахсаварі вперше помітила посилений інтерес до джек-лінії серед клієнтів ще у 2017 році: "Спочатку лінія підборіддя була супутнім або запізнілим запитом в модифікації обличчя. Але з 2019 року "джек-ліфтинг", як я його називаю, став однією з найбільш затребуваних процедур серед жінок і чоловіків різного віку".

Щодо майбутнього такого тренду, то Дженні Міддлтон переконана, що незабаром усі почнуть більше дбати про свою красу в домашніх умовах. "Попри зростання попиту на вдосконалення лінії підборіддя і шиї, запити поширюватимуться в бік альтернативних методів домашнього догляду, бо споживачі шукатимуть засоби і пристрої, що забезпечують результат салонного рівня. Люди стали рідше відвідувати салони і спа, тому збільшиться використання косметичних технологій в домашніх умовах, і зрештою ця категорія розширюватиметься", – припускає Міддлтон.

Оскільки дистанційна робота та залежність від екранів сучасних гаджетів – це те, що чекає нас у новій реальності, то й джек-лінія нікуди не зникне, а індустрія, присвячена позбавленню від неї, лише розвиватиметься.

Як лікувати джек-лінію

Якщо друге підборіддя викликає у вас занепокоєння, то можна скористатися методами, які не передбачають хірургічного втручання. Проте багато людей люблять свою зовнішність, незалежно від наявності джек-лінії.

Нитки PDO, ботокс і філери. Нитковий ліфтинг проводять за допомогою введення ниток, які згодом розсмоктуються, в підшкірні шари. Процедура передбачає місцеву анестезію. Таким чином одразу можна помітити ліфтинг-ефект і довготривале вироблення колагену. Зокрема, метод пришвидшує природний процес загоєння. Ще можна робити ін'єкції ботоксу уздовж вертикальних м'язів від нижньої частини обличчя до ключиць з кожного боку. Уколи краси допомагають підтягти лінію підборіддя і шию. Проте найпопулярнішим варіантом є філери: через маленьку голку в шкіру, а іноді в кістку, вводять гіалуронову кислоту, яка сприяє скульптуванню і заповненню об'єму. Результат після процедури із нитками PDO триватиме до 3 років, 4 місяці – після ботоксу і 18 місяців – після філлерів. Важливо, що такі методи лікування передбачають термін для відновлення дерми, а після введення ниток інколи можна спостерігати хворобливість.

Нитковий ліфтинг проводять за допомогою введення ниток, які згодом розсмоктуються, в підшкірні шари. Процедура передбачає місцеву анестезію. Таким чином одразу можна помітити ліфтинг-ефект і довготривале вироблення колагену. Зокрема, метод пришвидшує природний процес загоєння. Ще можна робити ін'єкції ботоксу уздовж вертикальних м'язів від нижньої частини обличчя до ключиць з кожного боку. Уколи краси допомагають підтягти лінію підборіддя і шию. Проте найпопулярнішим варіантом є філери: через маленьку голку в шкіру, а іноді в кістку, вводять гіалуронову кислоту, яка сприяє скульптуванню і заповненню об'єму. Результат після процедури із нитками PDO триватиме до 3 років, 4 місяці – після ботоксу і 18 місяців – після філлерів. Важливо, що такі методи лікування передбачають термін для відновлення дерми, а після введення ниток інколи можна спостерігати хворобливість. Лазер і ультразвук. Використання ультразвуку для видалення джек-лінії відбувається, коли його спрямовують у глибокі шари другого підборіддя, унаслідок чого м'язи шиї скорочуються. Ще одна перевага ультразвуку у тому, що він змушує тіло продукувати новий колаген, покращуючи таким чином стан шкіри. Лазерна терапія також ефективна. Під час процедури тепло лазера стимулює жир плавитися, а шкірні клітини скорочуватися. Метод активізує регенерацію волокон колагену і еластину, які мають вагомий вплив на формування контуру. Від ультразвуку можна побачити ефект через 1 годину, після лазеру – через 48 годин. Проводити повторну процедуру рекомендовано через декілька місяців.