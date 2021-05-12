Педикюр на весну: 5 модних ідей

12 травня 2021 , 19:54
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Джерело:

24 канал

У травні багато жінок починають носити відкрите взуття. Аби ваші пальці мали красивий та естетичний вигляд у босоніжках, достатньо лише доглядати за ними належним чином і зробити педикюр. Вам стануть у нагоді декілька ідей для натхнення.

Педикюр не обов'язково повинен поєднуватися з манікюром. Тому можна сміливо експериментувати з відтінками покриття, дизайном чи навіть блискітками.

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Автор: Лідія Цюпера