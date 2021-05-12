Педикюр на весну: 5 модних ідей

19:54

У травні багато жінок починають носити відкрите взуття. Аби ваші пальці мали красивий та естетичний вигляд у босоніжках, достатньо лише доглядати за ними належним чином і зробити педикюр. Вам стануть у нагоді декілька ідей для натхнення.