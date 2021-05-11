Стиглі фрукти і ягоди потрібно малювати на своїх нігтях, коли надворі спекотно, і ви вже починаєте візуалізувати літній відпочинок. Тобто саме зараз ідеальна нагода. Адже такий яскравий манікюр чудово покращить настрій і матиме красивий вигляд на усіх пляжних фото.
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