Перефарбували брови: як самостійно виправити б'юті-помилку

17:52

Фарбування брів – кропітка праця. Інколи навіть професійний бровист допускає б'юті-помилку, і в результаті ви отримуєте некрасиві брови. Проте не варто хвилюватися, бо навіть найстійкіша фарба змивається. Дізнайтеся, як пришвидшити цей процес.