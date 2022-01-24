Перефарбували брови: як самостійно виправити б'юті-помилку
24 січня 2022 , 17:52Читать новость на русском
Джерело:Vogue
Фарбування брів – кропітка праця. Інколи навіть професійний бровист допускає б'юті-помилку, і в результаті ви отримуєте некрасиві брови. Проте не варто хвилюватися, бо навіть найстійкіша фарба змивається. Дізнайтеся, як пришвидшити цей процес.
Якщо після фарбування брів ви не впізнаєте себе у дзеркалі чи вам просто не подобається відтінок, то виправити ситуацію можливо. Скористайтеся 6 корисними порадами.
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Як самостійно впоратися з надмірно пофарбованими бровами
- Правило 5 днів. Зачекайте, щоб пройшло трішки часу і не зациклюйтеся на отриманому кольорі. Фарба має властивість тьмяніти впродовж тижня завдяки шкірним жирам, регулярному вмиванню і душу.
- Брови чи шкіра. Під час фарбування брів пігмент також залишається на шкірі під волосинками. Аби видалити надлишки фарби з обличчя, скористайтеся засобом для зняття косметики на основі олії чи силікону. На ватному диску повинен залишитися коричневий слід. Дозвольте бровам висохнути, і колір стане м'якшим мінімум на 1 відтінок.
- Освітлювальний шампунь. Швидко зменшити насиченість фарбованих брів допоможе освітлювальний шампунь. Засіб використовують, щоб видалити з волосся залишки стайлінгу й олії, тому після нанесення його на брови можна очікувати схожого ефекту. При цьому застосовуйте спеціальну щіточку. Залиште шампунь на бровах на 60 секунд, а потім ретельно змийте.
Як зробити брови красивими / Фото з інстаграму @makeupbymario
- Домашня маска. Якщо попередні методи не допомогли, то приготуйте домашній засіб, який використовують навіть у деяких салонах. Змішайте харчову соду і шампунь у пропорціях 1 до 1. Повинна утворитися консистенція густої пасти. Нанесіть суміш на брови і залиште на кілька хвилин. Змийте. Аби результат був помітним, можливо, доведеться повторити маніпуляцію.
- Відбілювач. Пробуйте засіб в останню чергу. Оскільки засіб містить у своєму складі перекис водню та інші речовини, то варто залучитися допомогою професіонала. Проте під час самостійного використання слід діяти обережно: нанесіть кілька крапель відбілювача на ватний диск і легенько протріть брови. Уникайте потрапляння засобу в очі.
- Новий майстер. Якщо проблема в салоні краси, то спробуйте наступного разу звернутися до іншого бровиста. Можна відвідати перукарню. Зазвичай у перукарів-стилістів глибше розуміння палітри відтінків.