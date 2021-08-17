Сльози, солена чи гостра їжа, забагато води або алкоголь – це та інші чинники провокують появу набряків. Якщо не вдаватися до експрес-відновлення, то можна лише погіршити ситуацію.

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Як швидко позбутися від набряків

Набряки на обличчі виникають через затримку рідини в організмі. Її можуть викликати неправильне харчування, стрес, дефіцит здорового сну, тиск або алергія.

Аби прибрати набряки з обличчя, можна випити сечогінний засіб. Проте не варто зловживати фуросемідом, який негативно впливає на нирки, що згодом спричинить хронічні набряки. Натомість кращим рішенням буде випити трав’яний сечогінний збір або з'їсти кавун, диню, абрикоси, виноград чи баклажани.



Особливості боротьби з набряками / Фото з інстаграму @jessinowo​

Аби отримати більш видимий ефект, вмийтеся водою контрастної температури. Потім слід потримати на обличчі почергово то холодний рушник, то гарячий – по 40 секунд. Маніпуляцію потрібно закінчувати холодним. Опісля протріть ділянку шкіри навколо очей кубиками льоду.

Зокрема, можна вдатися до спеціальних препаратів проти набряків на обличчі: креми або краплі для очей, які роблять білки світлими, а погляд не таким хворобливим. Ефективним методом також є використання патчів і гелевих масок, які заздалегідь варто покласти в холодильник.



Як нейтралізувати набряки на обличчі / Фото з інстаграму @allegrashaw

Як уникнути появи набряків

Аби уникнути наслідків після кількох годин ридання, вживання шкідливої їжі чи надмірної кількості напоїв, вмийтеся льодяною водою або почергово контрастною, подихайте свіжим повітрям, але ніколи не намагайтеся одразу заснути. Мінімізуйте споживання соленого, гострого і мучного, а також не пийте алкоголь менше, ніж за 4 години до сну, адже організм не встигне вивести цю рідину. Перед сном кладіть подушку вище, щоб відтік крові був від обличчя.