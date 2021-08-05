Пілінг обличчя: омолоджувальний ефект і реабілітація

Однією з найпопулярніших косметологічних процедур є пілінг. Він буває різних видів, проте більшість з них спрямовані на омолодження шкіри обличчя та вирівнення кольору. Про дію пілінгів та реабілітацію – дізнавайтеся далі.

Пілінги допомагають згладити нерівності шкіри, а також сприяють покращенню кольору обличчя. Ці процедури мають ще й омолоджувальний ефект, тому є популярними серед жінок. Та, щоб не допуститися помилок і не зашкодити шкірі, варто знати основні правила.

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Омолоджувальні пілінги

Якщо ви прагнете досягнути саме ефекту омолодження, то варто знати, як працюють пілінги, які спрямовані на нього. У процесі пілінгу відбувається стимуляція нових клітин. Ця процедура залишає на обличчі невеликий опік, оскільки при нанесенні речовин пілінгу, місцевий імунітет покращується, відбувається посилений процес ділення клітин. В результаті цього шкіра відновлюється та омолоджується.

Якщо ви вирішили робити пілінг для обличчя, варто звернутися до професіонала у цій справі та проконсультуватися з ним. Зазначимо, що в сучасній косметології є багато різних пілінгів і не всі з них є травматичними й вимагають довгої реабілітації.

Реабілітація

Раніше реабілітація після пілінгу тривала декілька днів і жінки не наважувалися в цей час виходити на вулицю. Пілінги нового покоління не потребують реабілітації, адже припиняють руйнувати шкіру після того, як засіб змивають зі шкіри. Таким чином пацієнт може повернутися до звичних справ одразу після виходу з косметологічного кабінету.



Пілінг обличчя / Фото з сайту yysalon.ua

Та перед тим, як косметолог наноситиме пілінг, варто уточнити в нього деталі щодо відновлення шкіри та тривалості реабілітації. Також поцікавтеся, чи можна процедуру робити влітку. Не всі пілінги підходять для сонячної пори року і під час реабілітації можуть виникнути ускладнення. Але є й ті, що захищають шкіру від променів сонця і є чудовою процедурою для покращення тону шкіри, еластичності та сприяють уповільненню фотостаріння.

Кому не можна робити пілінги

Ця процедура є досить індивідуальною і підбирати продукти проведення пілінгу має лікар. Не можна робити їх людям, які мають схильність до формування келоїдних рубців – патологічного розростання волокнистої та сполучної тканини, яке проявляється естетичним дефектом на шкірному покриві.

Також протипоказом є непереносність компонентів, погане загоєння ран, купероз.