Пилинг лица: омолаживающий эффект и реабилитация

Одной из самых популярных косметологических процедур является пилинг. Он бывает разных видов, однако большинство из них направлены на омоложение кожи лица и выравнивание цвета. О действии пилингов и реабилитации – узнавайте дальше.

Пилинги помогают сгладить неровности кожи, а также способствуют улучшению цвета лица. Эти процедуры имеют еще и омолаживающий эффект, поэтому являются популярными среди женщин. Но чтобы не допустить ошибки и не навредить коже, стоит знать основные правила.

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Омолаживающие пилинги

Если вы хотите добиться именно эффекта омоложения, то стоит знать, как работают пилинги, которые направлены на него. В процессе пилинга происходит стимуляция новых клеток. Эта процедура оставляет на лице небольшой ожог, поскольку при нанесении веществ пилинга местный иммунитет улучшается, происходит усиленный процесс деления клеток. В результате этого кожа восстанавливается и омолаживается.

Если вы решили делать пилинг для лица, стоит обратиться к профессионалу в этом деле и проконсультироваться с ним. Отметим, что в современной косметологии есть много различных пилингов и не все из них являются травматичными и требуют долгой реабилитации.

Реабилитация

Ранее реабилитация после пилинга длилась несколько дней и женщины не решались в это время выходить на улицу. Пилинги нового поколения не требуют реабилитации, ведь прекращают разрушать кожу после того, как средство смывают с кожи. Таким образом пациент может вернуться к привычным делам сразу после выхода из косметологического кабинета.



Пилинг лица / Фото с сайта yysalon.ua

Но перед тем, как косметолог будет наносить пилинг, стоит уточнить у него детали по восстановлению кожи и продолжительности реабилитации. Также поинтересуйтесь, можно ли процедуру делать летом. Не все пилинги подходят для солнечного времени года и во время реабилитации могут возникнуть осложнения. Но есть и те, которые защищают кожу от лучей солнца и являются отличной процедурой для улучшения тона кожи, эластичности и способствуют замедлению фотостарения.

Кому нельзя делать пилинги

Эта процедура является достаточно индивидуальной, поэтому подбирать продукты проведения пилинга должен врач. Нельзя делать их людям, имеющим склонность к формированию келоидных рубцов – патологическому разрастанию волокнистой и соединительной ткани, которое проявляется эстетическим дефектом на кожном покрове.

Также противопоказанием является непереносимость компонентов, плохое заживление ран, купероз.