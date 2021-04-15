Північне сяйво і багато індивідуальності: 3 тренда в манікюрі, які потрібно спробувати усім

У 2021 в індустрії краси головним трендом є індивідуальність. Її можна підкреслити навіть за допомогою манікюру – яскравого та оригінального. Навесні варто замінити депресивні відтінки і лаконічне природне покриття на нігтях сміливими барвистими нейл-дизайнами.

Зіркові майстри манікюру рекомендують не боятися експериментів із кольорами та дизайном на нігтях. Дізнавшись про актуальні нейл-тренди, ви зрозумієте, чому їх потрібно спробувати усім і прямо зараз.

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Тренди у манікюрі 2021, які потрібно спробувати усім і вже

Північне сяйво

Найпершими тренд на своїх нігтях спробували красуні з Південної Кореї. Манікюр у стилі північного сяйва став справжнім хітом. Його особливість у красивому переливанні кольорів, які візуально утворюють світлове нейл-шоу. Аби створити такий манікюр, потрібно використовувати покриття із мерехтливими частинками, аби отримати футуристичний ефект на світлі. У цьому випадку можна фантазувати як з відтінками лаків, так і прикрасами для нігтів.

Манікюр у стилі райдуги

Райдужний манікюр стає дедалі популярнішим. Щоб ваш нейл-дизайн вийшов модним, використовуйте пастельні відтінки, поєднуючи зі сміливими неоновими кольорами і флуоресцентними квітами. Також стильним рішенням буде мікс райдужного зображення з ефектом омбре.

Смайли

Емоджі – тренд не лише й соцмережах, але й у манікюрі. Нейл-експерти переконані, що манікюр зі смайлами залишиться в моді до кінці літа 2021. Для створення модного арту на нігтях застосовуйте яскравий жовтий колір та більш спокійні ніжно-жовті відтінки, які слугуватимуть базою для емоджі. Манікюр зі смайликами можна вдосконалювати френчем та поєднувати з іншими яскравими принтами.