Навесні у 2021 в індустрії нейл-дизайну з’явиться ще один тренд – металевий блиск на нігтях. А саме: у моді будуть металеві відтінки для покриття, а також блискучі акценти в манікюрі будуть особливо популярними серед прихильниць оригінального френчу.

На початку 2021 дедалі частіше у соцмережах майстрів манікюру можна було побачити золотий френч. Згодом вони прогнозували актуальність сріблястим відтінкам для нейл-дизайну, адже весняне сонце найкраще підкреслить металевий блиск лаку на нігтях.

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Блискучий і металевий тренд у весняному манікюрі 2021

Аби створити трендовий нейл-арт навесні, вам знадобляться металеві відтінки для покриття та блискучі вставки. Окрім звичайного лаку для нігтів, можна використовувати спеціальні наліпки, фольгу, стрази, паєтки, які допоможуть додати металевих акцентів у манікюр.

Майстри манікюру рекомендують сміливі експерименти зі стилем нейл-арту. Тому не обмежуйте свою фантазію. Наприклад, використовуючи сріблястий або золотий папір, можна отримати цікаву текстуру на нігтях, окрім стандартного гладкого покриття.

Фарбувати нігтьову пластину варто ніжними відтінками: бежевим, кремовим, персиковим. Адже за допомогою такого б’юті-трюку вдасться вдало підкреслити сяйво нігтьового декору. Таким чином французький металевий манікюр може урізноманітнювати безмежно.

Якщо вам не подобається вдосконалений френч, то у цьому сезоні металевий лак буде популярним у будь-якому вигляді. Тому можна зробити навіть трендове однотонне сяюче покриття.