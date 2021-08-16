Цікаво те, що брюнеткам також може личити правильний тон бежевого. Акторка та модель, відома головною роллю у серіалі "Емілі в Парижі", 32-річна Лілі Коллінз на власному прикладі демонструє відтінки помад для губ, які мають вдалий вигляд на темноволосих красунях.
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5 наймодніших відтінків помад для брюнеток
Жіночний малиновий
Такий відтінок може стати вдалим доповненням як повсякденного, так і святкового образу. Спробуйте створити монохромний макіяж: на повіки та губи нанести один колір, як це зробила Лілі Коллінз.
Макіяж у ніжних відтінках / Фото з інстаграму Лілі Коллінз
Ефектний сливовий
За допомогою малинової помади можна візуально додати об'єму губам. Яскравий акцент на губах дозволяє заощадити час на мейк-апі очей. Доповніть його акуратно і стильно зачесаними бровами.
Неймовірний відтінок для мейк-апу губ / Фото з інстаграму Лілі Коллінз
Стриманий бежевий
Навіть натуральний відтінок на губах брюнеток може ефектно виглядати. Проте у такому макіяжі слід підкреслити погляд чорним олівцем, аби зробити очі більш виразними. В той час бежевий відтінок звабливо красуватиметься на вустах.
Помади для брюнеток / Фото з інстаграму Лілі Коллінз
Грайлива фуксія
Для особливої нагоди жінкам з темним волоссям варто мати у своїй косметичці помаду кольору фуксії. Макіяж губ у такому стилі надасть вашому образу жіночності, кокетливості та сексуальності.
Як малювати губи брюнеткам / Фото з інстаграму @lilyscolins
Звабливий вишневий
У будь-якій незрозумілій ситуації – вишнева помада буде вдалим вибором. Доповнюйте модним відтінком стриманий чи більш відвертий образ, аби зробити його незабутнім.
Красивий акцент б'юті-образу / Фото з інстаграму Лілі Коллінз