Помади для брюнеток: 5 наймодніших відтінків для макіяжу губ – показує Лілі Коллінз

Відтінок помади для макіяжу губ важливо вибирати не лише за кольоротипом шкіри, але й брати до уваги колір волосся. Наприклад, власницям темно-каштанових локонів і карих очей слід віддавати перевагу ефектним яскравим відтінкам: від малинового до фуксії.

Цікаво те, що брюнеткам також може личити правильний тон бежевого. Акторка та модель, відома головною роллю у серіалі "Емілі в Парижі", 32-річна Лілі Коллінз на власному прикладі демонструє відтінки помад для губ, які мають вдалий вигляд на темноволосих красунях.

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5 наймодніших відтінків помад для брюнеток

Жіночний малиновий

Такий відтінок може стати вдалим доповненням як повсякденного, так і святкового образу. Спробуйте створити монохромний макіяж: на повіки та губи нанести один колір, як це зробила Лілі Коллінз.



Макіяж у ніжних відтінках / Фото з інстаграму Лілі Коллінз

Ефектний сливовий

За допомогою малинової помади можна візуально додати об'єму губам. Яскравий акцент на губах дозволяє заощадити час на мейк-апі очей. Доповніть його акуратно і стильно зачесаними бровами.



Неймовірний відтінок для мейк-апу губ / Фото з інстаграму Лілі Коллінз

Стриманий бежевий

Навіть натуральний відтінок на губах брюнеток може ефектно виглядати. Проте у такому макіяжі слід підкреслити погляд чорним олівцем, аби зробити очі більш виразними. В той час бежевий відтінок звабливо красуватиметься на вустах.



Помади для брюнеток / Фото з інстаграму Лілі Коллінз

Грайлива фуксія

Для особливої нагоди жінкам з темним волоссям варто мати у своїй косметичці помаду кольору фуксії. Макіяж губ у такому стилі надасть вашому образу жіночності, кокетливості та сексуальності.



Як малювати губи брюнеткам / Фото з інстаграму @lilyscolins

Звабливий вишневий

У будь-якій незрозумілій ситуації – вишнева помада буде вдалим вибором. Доповнюйте модним відтінком стриманий чи більш відвертий образ, аби зробити його незабутнім.



Красивий акцент б'юті-образу / Фото з інстаграму Лілі Коллінз