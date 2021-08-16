Помады для брюнеток: 5 модных оттенков для макияжа губ – показывает Лили Коллинз

Оттенок помады для макияжа губ важно выбирать не только по цветотипу кожи, но и принимать во внимание цвет волос. Например, обладательницам темно-каштановых локонов и карих глаз следует отдавать предпочтение эффектным ярким оттенкам: от малинового до фуксии.

Интересно то, что брюнеткам также может подходить правильный тон бежевого. Актриса и модель, известная главной ролью в сериале "Эмили в Париже", 32-летняя Лили Коллинз на собственном примере демонстрирует оттенки помад для губ, которые удачно выглядят на темноволосых красавицах.

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5 самых модных оттенков помад для брюнеток

Женственный малиновый

Такой оттенок может стать удачным дополнением как повседневного, так и праздничного образа. Попробуйте создать монохромный макияж: на веки и губы нанести один цвет, как это сделала Лили Коллинз.



Макияж в нежных оттенках / Фото из инстаграма Лили Коллинз

Эффектный сливовый

С помощью малиновой помады можно визуально добавить объема губам. Яркий акцент на губах позволяет сэкономить время на мейкапе глаз. Дополните его аккуратно и стильно зачесанными бровями.



Невероятный оттенок для мейкапа губ / Фото из инстаграма Лили Коллинз

Сдержанный бежевый

Даже натуральный оттенок на губах брюнеток может эффектно выглядеть. Однако в таком макияже следует подчеркнуть взгляд черным карандашом, чтобы сделать глаза более выразительными. В то же время бежевый оттенок будет соблазнительно красоваться на устах.



Помады для брюнеток / Фото из инстаграма Лили Коллинз

Игривая фуксия

Для особого случая женщинам с темными волосами стоит иметь в своей косметичке помаду цвета фуксии. Макияж губ в таком стиле придаст вашему образу женственности, кокетливости и сексуальности.



Как красить губы брюнеткам / Фото из инстаграма @lilyscolins

Обольстительный вишневый

В любой непонятной ситуации – вишневая помада будет удачным выбором. Дополняйте модным оттенком сдержанный или более откровенный образ, чтобы сделать его незабываемым.



Красивый акцент бьюти-образа / Фото из инстаграма Лили Коллинз