Помилки у догляді за сухою шкірою: 5 головних, які пришвидшують старіння

Сухий тип шкіри є найбільш схильним до лущення, утворення передчасних зморшок та інших ознак старіння. Аби зберегти молодість шкіри, слід дізнатися про поширені помилки, яких не можна допускати у своїй б'юті-рутині.

Шкірі потрібен більш ретельний догляд у холодні пори року. Адже зневодненню дерми сприяють різкі зміни температури, холод, дефіцит вітамінів та початок опалювального сезону. А суха шкіра є більш вразливою до перелічених факторів. Тому важливо не здійснювати наступних помилок у догляді.

Корисно знати Буде тільки гірше: 5 поширених помилок у догляді за шкірою з акне

Як не потрібно доглядати за сухою шкірою: 5 помилок

Погане зволоження і живлення. Сухій та зневодненій шкірі необхідне якісне зволоження і живлення. Якщо ви і так щодня користуєтеся зволожувальним кремом і сироваткою, то варто додати у свій б'юті-арсенал доглядові засоби, які містять у своєму складі ліпіди і натуральні олії. Варто спробувати живильну маску або нічний крем. Також особливої уваги під час догляду вимагає шкіра навколо очей.

Сухій та зневодненій шкірі необхідне якісне зволоження і живлення. Якщо ви і так щодня користуєтеся зволожувальним кремом і сироваткою, то варто додати у свій б'юті-арсенал доглядові засоби, які містять у своєму складі ліпіди і натуральні олії. Варто спробувати живильну маску або нічний крем. Також особливої уваги під час догляду вимагає шкіра навколо очей. Надмірне застосування агресивних очищувальних засобів. Текстура сухої шкіри є тонкою і чутливою, тому під час догляду її легко травмувати і погіршити стан. Аби цього не трапилося, замініть скраби з великими абразивними частинками більш м'якими ексфоліантами – пілінгом на основі молочних або фруктових кислот, наприклад. Процедуру не можна повторювати частіше, ніж 1 раз на тиждень, навіть якщо у вас сильно лущиться дерма. Адже ви ризикуєте ще більше пересушити обличчя, що спричинить ще більше лущення. Також дерматологи одноголосно радять власницям сухої шкіри змінити гель, пінку або мило для вмивання на молочко чи бальзам з оліями у складі. Зокрема, для зняття залишків декоративної косметики слід використовувати гідрофільну олію або міцелярну воду для сухого типу шкіри. Щоб додатково не підсушувати дерму, теж варто припинити користуватися засобами із ретинолом у складі.

Текстура сухої шкіри є тонкою і чутливою, тому під час догляду її легко травмувати і погіршити стан. Аби цього не трапилося, замініть скраби з великими абразивними частинками більш м'якими ексфоліантами – пілінгом на основі молочних або фруктових кислот, наприклад. Процедуру не можна повторювати частіше, ніж 1 раз на тиждень, навіть якщо у вас сильно лущиться дерма. Адже ви ризикуєте ще більше пересушити обличчя, що спричинить ще більше лущення. Також дерматологи одноголосно радять власницям сухої шкіри змінити гель, пінку або мило для вмивання на молочко чи бальзам з оліями у складі. Зокрема, для зняття залишків декоративної косметики слід використовувати гідрофільну олію або міцелярну воду для сухого типу шкіри. Щоб додатково не підсушувати дерму, теж варто припинити користуватися засобами із ретинолом у складі. Вмивання гарячою водою і тривалий прийом гарячої ванни. Випаровуванню вологи сприяє гаряча вода. А для сухої шкіри, яка і так погано зволожена, – це просто катастрофа. Тому намагайтеся вмивати обличчя прохолодною водою або ледь теплою. Звісно, не варто припиняти розслаблятися в гарячому душі чи ванні, але спробуйте мінімізувати такі процедури, а перед їхнім проведенням наносіть на шкіру обличчя засіб, який призначений утримувати вологу. Із цим завданням чудово впорається кокосова олія або зволожувальна маска.



Яким не повинен бути догляд за сухою шкірою / Фото з інстаграму @hypebaebeauty