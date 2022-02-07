Гіалуронова кислота прославилася своїми зволожувальними властивостями і здатністю притягувати й утримувати вологу в дермі. Косметичні продукти із вмістом корисного компонента слід наносити за рекомендацією експертів, щоб вони дали омріяний ефект.

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Як працює гіалуронова кислота

Молекула гіалуронової кислоти – це поєднання глюкуронової кислоти і N-ацетилглюкозаміну. Речовина містить велику кількість кисню і гідроксильних груп, що дозволяє їй формувати сильні водневі зв'язки з водою. Якщо більш зрозуміло, то кожна молекула гіалуронової кислоти – це мініатюрна "мочалка", яка утримує вологу, що робить її унікальним засобом для зволоження шкіри і тканин.

Завдяки вищеописаній причині гіалуронова кислота – один із найбільш популярних інгредієнтів зволожувальної косметики. Проте існує спосіб отримати від гіалуронової кислоти ще більшу користь.



Правильний догляд за шкірою / Фото з інстаграму @roseinc

Як наносити гіалуронову кислоту

Експерти в індустрії краси радять наносити засіб із гіалуроновою кислотою одразу після вмивання, зокрема на вологу шкіру. Після того, як ви очистите обличчя за допомогою гелю чи пінки, пропустіть етап витирання шкіри рушником і наносіть засіб м'якими рухами, постукуючи подушечками пальців і не розтягуючи шкіри.

Навіщо так робити: такими чином ви буквально заблокуєте вологу в шкірі, щоб вона не могла швидко випаруватися, і створити захисний бар'єр, який берегтиме дерму протягом всього дня.

Зачекайте, щоб сироватка увібралася, а потім нанесіть продукт з SPF, аби забезпечити надійних захист від ультрафіолетового випромінювання, і зволожувальний крем.

Цікаво, що такий б'юті-трюк працює не лише з гіалуроновими сироватками. Якщо ви хочете, щоб шкіра залишалася гладкою і шовковою протягом всього дня, наносіть олію або молочко для тіла одразу після душу, не витираючи його. Засіб краще вбереться у шкіру та забезпечить глибоке зволоження, яке особливо необхідне під час опалювального сезону.