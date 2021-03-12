Секрети, які можуть допомогти шкірі довкола очей бути стійкою до потоншання

Шкіра довкола очей виразно ніжніша і більш вимоглива, ніж в інших ділянках обличчя. Через низку факторів вона здатна швидше втрачати свій захисний шар і тоншати.

Коли шкіра під очима стає тоншою, з’являються зморшки, провисання і темні кола. Все це суттєво додає людині віку.

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Ця тендітна зона потребує особливої ​​уваги, і треба трохи постаратися, щоб вона виглядала чудово. Пропонуємо вам дізнатися, що може допомогти шкірі навколо очей бути стійкою до потоншання та довше залишатися молодою й сяючою.

Фактори, які погано впливають на шкіру довкола очей

нездоровий стиль життя;

нестача сну;

стрес;

багато годин роботи за комп'ютером;

нездорове харчування;

зловживання алкоголем;

зневоднення.

Однак слід пам'ятати, що постійні синці і набряки під очима можуть також сигналізувати про більш серйозні захворювання. В такій ситуації вам слід звернутися до лікаря і провести повне обстеження.

Як зберегти пружність шкіри під очима

Є кілька способів, які допоможуть вам зберегти молодість і пружність вашої шкіри під очима.

Пийте багато води

Вода надзвичайно важлива для нашого організму – як для здоров’я, так і для краси. Намагайтеся в день пити принаймні 8 – 10 склянок води. Так ви уникнете зневоднення шкіри і утримаєте її еластичність та пружність.

Здорове харчування та відпочинок

Усе, що ми їмо, відображається на шкірі нашого обличчя. Дотримання здорового та збалансованого харчування, яке містить багато корисних речовин, дозволить вашій шкірі бути стійкою до потоншання.



​Збалансоване харчування є запорукою здорової шкіри / Фото pexels

Те саме стосується сну. Намагайтеся спати не менше 6 – 8 годин, щоб запобігти появі тонкої шкіри під очима, а також мішків.

Маска з огіркового соку

Огірковий сік надзвичайно корисний для шкіри обличчя. Він сприяє звуженню пор і позбавленню від зморшок, а також набряклості очей.

Ви можете вичавити сік з огірка, попередньо подрібнивши його, промокнути ватний диск і покласти на очі. Залиште його на деякий час, а потім змийте теплою водою.



Огірковий сік допомагає шкірі зберігати молодість / Фото pexels

Також ви можете просто нарізати огірок кружечками і покласти на очі.

Захист від сонця

Окрім використання сонцезахисного крему, не забувайте також носити сонцезахисні окуляри. Вони допоможуть вам не лише запобігти появі тонкої шкіри, а також захистять ваші очі від шкідливої дії ультрафіолетових променів.

Крем для шкіри навколо очей

Тут варто згадати, що шкіра 20-річної дівчини менш вимоглива, ніж шкіра жінки після 50 років. Тому молодим дівчатам слід використовувати в першу чергу креми для очей, які володіють зволожуючим і мікроциркуляційним ефектом.

Жінкам у більш зрілому віці краще використовувати креми, що розгладжують зморшки, відновлюють і надають еластичність. Для цього варто звернути увагу на висококонцентровані сироватки з активними речовинами.

Косметика, призначена для догляду за шкірою навколо очей, повинна мати легку консистенцію, яка полегшить нанесення і вбирання продукту. Також ви можете використовувати патчі під очі.



Патчі для зони навколо очей / Фото pexels