Як мати здорову і сяючу шкіру: топ-3 б'юті-поради від Соні Плакидюк
Навесні шкірі потрібен особливий догляд. Зіркова фешн-фотографиня та експертка модельного шоу "Супер Топ-модель по-українськи" на Новому каналі Соня Плакидюк знає, як важливо виділяти час на доглядові процедури. Тому на своїй інстаграм-сторінці часто ділиться з підписниками секретами краси та б'юті-лайфхаками.
Джерело:інстаграм Соні Плакидюк
Дефіцит необхідних вітамінів, різкі зміни температури, холодний вітер та інші весняі зовнішні чинники негативно впливають на стан дерми. Тому Соня Плакидюк зібрала кілька порад, які допоможуть завжди мати здорову і сяючу шкіру.
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Топ-3 б'юті-поради для здорової і сяючої шкіри від Соні Плакидюк
Насамперед Соня зазначила, що вона їсть лише 2 рази на день, а от її шкіра – 2 або 3. Вона розповіла в інстаграм-пості, що готова швидше пропустити прийом їжі, ніж ранкові процедури для обличчя.
Зі собою я везу важку косметичну з чарівними баночками, окремий клатч з вітамінами і 1 протеїновий батончик без цукру (на випадок, якщо загублюся в лісі чи торговому ряду – що вірогідніше),
– розповідає підписникам відома фотографиня.
Потім Соня Плакидюк "здала декілька б'юті-секретів".
- Вона ніколи не вмивається проточною водою – це красуні заборонив робити дерматолог ще в 16 років, коли у неї був період великого атопічного ксерозу. З тих пір Соня вмиває обличчя питною водою чи тоніком або 2 засобами водночас.
- Експертка модельного реаліті-шоу намагається не їсти на ніч і вранці робити легкий масаж холодними руками, кріосферами або ложками з холодильника. Вона називає це головним порятунком від набряклості, який перевірено роками, а також додає, що їй 32 роки.
- Соня ніколи не ігнорує серуми (сироватки) з концентрованими формулами спецпризначення.
Ви часто питаєте, як я ставлюся до пластики, і чи може крем замінити апарати та ніж хірурга – і кожен раз я відповідаю одне: замінити радикальні заходи не в силах жоден крем, але відстрочити зустріч з ними на дуже довгий термін – 100 відсотків,
– додає у своєму пості Соня Плакидюк.
Аби переконати підписників у своїх словах, фотографиня наголошує, що щодня працює з багатьма жінками, які мають розкішний вигляд, а також віднедавна має статус прискіпливого б’юті-амбасадора.
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